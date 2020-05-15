〈台積電赴美生產〉再斥3600億元建廠 台設備廠迎新一波成長動能

台積電 (2330-TW) 確定赴美設廠，今日宣布將斥 3600 億美元在美國設立 5 奈米製程新廠，預計 2021 年動工，2024 年量產，引爆市場看好設備廠將迎來新一波營運成長動能，包含漢唐、帆宣、家登與京鼎等，均可望配合台積赴美協助。

台設備廠具備多年建廠經驗，此次台積將赴美設廠，包含初期機電工程，到設備進駐，再延伸至後續設備清洗與維修等，為台設備廠催出新一波成長動能，漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW) 等營運正向。

台積電將在美國新建 5 奈米晶圓廠，預計 2021 年動工、2024 年量產；漢唐主要承接機電、水氣化、無塵室等初期廠務，先前台積電赴南京設廠時，漢唐就配合前往施工，拿下近 17 億元大單，營運隨台積電擴廠而成長，去年賺逾一股本，此次台積電赴美設廠，漢唐營運可望再戰新高。

帆宣則提供自動化系統、客製化設備研發，目前在美已設有工程服務據點，布局進度相對領先，近年也切入 ASML 的 EUV 微影設備模組，隨著台積電在美國建置 5 奈米晶圓廠，可望吃下自動化系統、EUV 設備訂單。

家登同樣是 EUV 微影技術相關供應商，去年受惠 EUV 光罩盒出貨暢旺，獲利能力顯著提升，目前加速擴建 EUV 光罩產線，預計 5 月底完工後，產能可望較去年提升四倍，今年也在美國新設辦公室，未來可望就近支援。

京鼎則是美設備大廠主要供應商之一，今年已爭取到新晶圓模組產品線，可望切入更多晶圓廠訂單，同時也與晶圓代工大客戶合作自動化產線，也可望吃下台積電美國新廠建置需求。

除了美國新設廠房，台積電也在台灣南科、新竹擴廠，強化先進製程，近期就花 6.6 億元向家登購買土地擴大布局，今日更正式宣告赴美設廠，有助台設備廠營運。