快比汽油車便宜? 路透：特斯拉電動車最快今年底啟用低成本電池

《路透》報導，特斯拉 (TSLA-US) 準備好在今年底或明年初，於中國推出低成本、高續航力的電動車電池，能讓電動車成本降到一般汽油車相當。這款新電池與中國電池製造商寧德時代合作，續衡里程提升到 100 萬英哩 (160 萬公里)。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 過去幾個月來多次表示，將在 5 月下旬的「電池日」（Battery Day）揭露電池技術的重大進展。如今消息人士透露，一款號稱終生續航里程為「百萬英哩」(million-mile) 的新電池已經準備就緒，其成本低廉，每千瓦小時成本不到 100 美元，能讓特斯拉以等同汽油車甚至更低的價格銷售汽車，仍有利可圖。

特斯拉在全球擁有超過 100 萬輛能連結電網併分享電力的龐大電動車車隊。消息來源說，特斯拉的目標是發展到等同一家電力公司的地位，能與 PG&E(PCG-US) 或東京電力公司 (TEPCO) 這類傳統電力公司一同競爭。

這款百萬英哩電池是特斯拉的戰略核心之一，由特斯拉和寧德時代共同開發。特斯拉計劃先在中國推出這種電池，之後在北美等市場推出改良版本，希望提高能源密度和儲存容量，甚至進一步降低成本。

新電池據悉將仰賴低鈷或無鈷電池這類創新技術，再增加一些化學添加物、材料和塗層，以減少電池內部壓力並提高續航力。

特斯拉也計劃採用高速以及高自動化的製程，以降低勞動力成本和提高產量，而且將啟用規模為目前內華達州超級工廠 30 倍大的工廠進行。

知情人士說，寧德時代計劃明年對特斯拉供應一款改良款的鎳錳鈷電池 (NMC)，電池壽命更長，陰極採用 50% 鎳，只含 20% 的鈷。

特斯拉目前和 Panasonic 在內華達州的超級工廠生產鎳鈷電池 (NCA)，並向樂金化學 (LG Chem) 中國廠採購 NMC 電池。

特斯拉拒絕對這項報導發表評論。

通用汽車 (GM-US)4 月表示，該公司採用的新一代電池，使用的鈷將減少 70%。

馬斯克設法盡可能完全去除電池使用的鈷，《路透》指出，與寧德時代的合作愈來愈接近這項目標。特斯拉也收購一些電池公司強化技術，例如 Maxwell Technologies。

特斯拉計劃在中國率先引入新電池技術，凸顯中國在電動車領域的重要性，特斯拉最近在上海設立新的超級工廠，是 2018 年中國政府放寬規範後，第一家經營獨資汽車工廠的外國車商。