〈財報〉特斯拉Q1連3季獲利 激勵盤後漲逾9%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (29 日) 公布第一季財報，創下連續 3 季實現獲利，讓交易時間已收高 4% 的股價，盤後更激漲 9% 以上。

財報關鍵數據

EPS (不含一次性項目)：1.24 美元

營收：59.9 億美元

根據 Refinitiv 對分析師的調查，華爾街預期第一季調整後每股虧損 36 美分、營收 59 億美元。然而，估值與實際結果相差很大，考慮到新冠病毒的影響難以預測，特斯拉實際結果難以與估值直接比較。

特斯拉第一季 GAAP 獲利 1600 萬美元。

然而，自由現金流為負 8.95 億美元，這使該公司先前宣布 2020 年實現自由現金流正值的目標複雜化。

特斯拉在週三的投資者更新中撤回了先前的財測，稱其雖然具備了今年達到交車 50 萬輛的產能，但因仍不確定其美國工廠與供應商在 Covid-19 疫情後能以多快速度生產，故撤回先前預測。

特斯拉也提到，「暫時擱置」近期獲利導引，這對盼望特斯拉連 4 季實現獲利、取得加入 S&P 500 指數資格的投資者宛如潑了一桶冷水。

特斯拉此前宣布，今年第一季已經交車約 88400 輛，包括 Model 3 房車和 Model Y 跨界休旅車合併交付 76200 輛，而 Model S 和 X 合併交付 12200 輛。

根據特斯拉第一季財報，汽車營收達 51 億美元，其中近 7% 來自監管機構信貸，該信貸額度讓汽車毛利率提高到 25.5%。

第一季是特斯拉上海工廠啟動以來完整的頭一季，也是 Model Y 交車和生產的頭一季。

特斯拉上一季營收 73.8 億美元 (即去年第四季，由於季節性因素，第四季向來是一年中營收最高的季度)。特斯拉去年第一季營收 45.4 億美元。

Covid-19 衝擊

因應政府的防疫要求，特斯拉 2 月時被迫關閉上海工廠的生產 2 週，接著 3 月底時，特斯拉美國工廠也遭要求關閉更長的時間，僅能以最低水準維持工廠 (即維護工廠物理安全，以及設備和庫存的維護)。

特斯拉在內華達州的電池工廠、紐約工廠 (生產電池組件、電動車充電站與一些太陽能產品) 亦均暫停生產。

這些工廠關閉的衝擊預計在特斯拉第二季時才會完全感受到，該公司目前已經實施無薪假、減薪以及終止所有派遣與臨時員工 (除必要人員以外)。

儘管 Covid-19 讓相關業務中斷，但特斯拉仍可在網路上銷售車輛，並以「無接觸」的交付方式將車輛運送給全美客戶，並為客戶車輛繼續提供服務。

此外，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 2 月時仍在新冠肺炎尚未在中國以外地區大流行之前，透過發行股票籌資 20 億美元。