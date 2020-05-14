工具機市場慘！日本4月訂單腰斬 創金融海嘯來首見

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，4 月日本工具機訂單表現持續受挫，報年減 48.3%，不僅出現連續 19 個月萎縮，總訂單金額更在相隔 10 年 3 個月後，再度跌破 600 億日圓。

日本工具機工業會 (JMTBA) 在週四 (14 日) 公布了 4 月份的工具機訂單金額 (初值)，報年減 48.3% 至 561.27 億日圓。與前月相較也下滑了 27.5%，皆出現 2 位數的萎縮。

單月訂單金額未超過 600 億日圓，也是自金融海嘯發生後的 2010 年 1 月以來，在相隔 10 年 3 個月時間後，再度出現類似情況。

其中，外需報年減 46.3%(月減 19.1%) 至 349.66 億日圓，內需報年減 51.4%(月減 38.2%) 至 211.61 億日圓。

新冠肺炎的全球大流行，造成企業在設備投資方面大幅縮手。另受到各國防疫措施的封城等影響，全球對於汽車、飛機零件製作所需的工具機需求大減，還有以中國市場為主的智慧型手機零件加工設備也同樣出現減少。

日本 4 月工具機訂單腰斬 自金融海嘯後再度跌破 600 億日圓 (圖片：AFP)

外需市場約占日本工具機訂單的 6 成，疫情嚴重的歐美國家，也似乎對日本的工具機出口帶來了直接影響。就有日本工具機大廠表示，美國波音 (BA-US) 的部分機體生產停止，還有就算疫情告一段落，飛機的需求也不知道能否回復。

此外，因為中國已重啟經濟活動，5G 相關等部分訂單似乎有所起色，也大概多為中國政府提供奧援的案子。不過就整體而言，對於外需所帶來的幫助有限。

日本工具機工業會表示「在新冠肺炎疫情的影響下，工具機生產廠商的業務活動也受到限制，今後嚴峻狀況也應該會持續下去。」