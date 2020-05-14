疫情導致杜拜機場Q1客流量崩跌 阿聯經濟恐受衝擊

新冠肺炎疫情使得旅遊業受到影響，邊境封鎖對國際旅行更帶來了嚴重打擊，作為全球上最大的旅行樞紐之一的杜拜國際機場，今年第一季客流量下跌了近五分之一，客流量的下降也恐對阿拉伯聯合大公國經濟造成明顯打擊。

數據顯示，受到疫情的影響，杜拜國際機場在 2020 年第一季的客流量為 1780 萬人，年減 19.8%。由於從 2 月開始，部分疫情嚴重地區的航班停飛，阿聯政府也從 3 月 24 日起停止客運航班，除緊急遣返除外，第一季該機場飛機起降量年減 18.7%，跌至 77920 班次。

客流量的下跌對阿聯的經濟帶來的衝擊更大，因該國經濟以航空業為主，運輸和倉儲部門包括陸、空和水上運輸，佔阿聯 2017 年 GDP 的 18.5%，此外，運輸業也是阿聯國 2019 年上半年的最主要動能。

根據國際航空運輸協會 (International Air Transport Association) 預期，受到疫情的影響，第二季客流量下跌的情況將會加劇。據 PVM Oil Associates 的研究報告顯示，僅在 4 月份，旅行限制就導致全球航空交通流量下跌 90%。

此外，在今年第一季，杜拜機場的貨運噸位也年減 16.8% 至 533,291 噸，反映了貨運量的減少。不過隨著政府逐漸免除禁令，貨運有望將激增，包括阿聯酋航空和 flydubai 等十幾家航空公司已獲准平均每週運營 110 個航班，以響應對藥品、食品和其他必需品的運輸。

杜拜機場為了繼續運營，正在實施廣泛的社交隔離和消毒措施，以保證遊客安全。機場聲明指出，所有工作人員和乘客都必須穿戴個人防護設備、保持社交距離、且乘客將接受由杜拜衛生局機場醫療中心團隊進行的篩檢或抗體檢測，櫃檯和出入境櫃檯也上安裝了百葉窗，以保護工作人員。