日本3月國際收支 貿易、旅行收支盈餘大減逾8成

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本 3 月的貿易順差大幅衰退 85%。當月旅行收支也由於國外觀光客大減，盈餘大減 87%。

日本財務省在週三 (13 日) 公布了 3 月份的國際收支統計 (初值)，國際經常帳盈餘報 1 兆 9710 億日圓，年減 32%。

主要原因在於受到新冠肺炎疫情影響，銷往美國的汽車出口等出現減少，貿易收支盈餘大減 85% 報 1031 億日圓。

旅行收支也因新冠肺炎全球大流行的影響，3 月盈餘大減 87% 報 245 億日圓。當月國外觀光客人數遽減 9 成，旅行收支盈餘也出現 2014 年 11 月以來的最低水準。而近年來由於國外觀光客人數增加，平均每月的旅行收支盈餘都有 2000 億日圓水準。

另外在初次所得方面，也減少 4% 報 2 兆 609 億日圓。

2020 年 3 月國際收支 (圖片來源：日本財務省)

此外，日本財務省也在同 (13) 日公布了 2019 年度 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 的國際收支統計。經常盈餘報 19 兆 7615 億日圓，較前年度微幅上揚 1%。貿易收支報 6478 億日圓的盈餘，表現幾乎持平。旅行收支則受惠於肺炎疫情爆發前的國外遊客增加，盈餘報 2 兆 4518 億日圓，創下歷史新高。初次所得收支報 20 兆 9968 億日圓，年減 3%。國際企業的日本分公司，在上年度向國外母公司所支付的紅利增加。