LG化學擠下Panasonic 首度成為最大EV電池供應商

南韓 LG 化學 (LG Chem，051915-KR) 的電動車 (EV) 用電池，在 2020 年 Q1 首度奪下全球市占寶座，氣走日本的 Panasonic(6752-JP)。也讓 LG 化學成為全球最大的 EV 用電池供應商。

《韓聯社》週四 (7 日) 報導。根據市場研究調查機構 SNE Research 所發布的數據顯示，2020 年 Q1 全球 EV 用電池的使用量當中，南韓 LG 化學以 27.1% 的占有率首度拿下第一 (去年同期報 10.7%)，擠下日本的 Panasonic。

中國寧德時代 (CATL) 則是以 17.4% 的市占拿下第三，也較去年同期的成績 (23.4%) 遜色許多。

數據顯示，LG 化學的 EV 用電池，在今年 Q1 的全球用量達 5.5GWh(吉瓦時)，而去年同期為 2.5GWh。

SNE Research 認為這次 LG 化學之所以取得佳績，得歸功於特斯拉 (TSLA-US)「Model 3」、雷諾「Zoe EV」，還有 Audi「e-tron EV」的強勁銷售。這些車款都是搭載 LG 化學的 EV 電池。

特斯拉 Model 3 (圖片：AFP)

此外，南韓三大 EV 電池廠 (LG 化學、三星 SDI、SK 創新) 的合併市占，在今年 Q1 也躍升到 37.5%，較去年同期的 16.4% 出現了大幅增長。

其中，三星 SDI 的 EV 用電池，Q1 在全球市占排行第四 (6%)。SK 創新的 EV 用電池，則是在同期排行第七 (4.5%)。