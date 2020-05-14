日本39縣將解除緊急狀態 唯愛媛縣有附帶條件

日本政府為解除目前的緊急狀態，於週四 (14 日) 上午召開「諮詢委員會」徵詢專家意見。除了東京、大阪等 8 個都道府縣外，專家們認為政府要解除其餘 39 縣緊急狀態的方針妥當。唯在醫療機關發生群聚感染的愛媛縣，有著附帶條件。

日本政府基於新冠肺炎 (COVID-19) 相關的特別處置法，於上月發布了「緊急事態宣言」，宣告日本進入緊急狀態。而為了解除，日本政府也在 14 日上午召開了「諮詢委員會」，徵詢感染症專家等意見。

日本經濟再生大臣西村康稔在會議一開始的時候表示「特定警戒都道府縣外的 34 縣，還有特定警戒都道府縣當中的茨城、石川、岐阜、愛知、福岡縣等，都已確認新出現的確診人數持續下滑，有降到 3 月中旬疫情擴大前的水準。此外，從醫療提供體制還有監控體制的狀況來看，覺得解除緊急事態宣言這樣的判斷也應該妥當。」在除了東京、大阪等 8 個都道府縣外，共對 39 縣的緊急狀態解除方針提出諮詢。

日本經濟再生大臣西村康稔 (圖片：AFP)

西村康稔在會後的記者會上表示，委員會認為 39 縣解除緊急狀態的方針妥當。但是關於在醫療機關發生群聚感染的愛媛縣，也要求調查感染途徑並迅速提出報告，有條件的同意解除該縣的緊急狀態。

本 (14) 日下午在參眾兩院的議院營運委員會進行報告及質詢後，日本首相安倍晉三也將召開記者會來說明解除的理由等。

其後，會在疫情對策本部正式宣布解除 39 縣的緊急狀態。