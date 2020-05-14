〈美股盤後〉三連黑！鮑爾警告經濟前景嚴峻 美聯邦退休金暫緩投資中企

週三 (13 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾看淡經濟前景、美中緊張關係加劇，恐慌指數 VIX 上升，美債殖利率下滑、美元、黃金走高，美股四大指數集體收黑。

Fed 主席鮑爾週三發表談話，他認為美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅可能加深。

美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 週三發表聲明，將無限期推遲投資部分中國企業資產。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 430 萬例，死亡數突破 29.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 130 萬，死亡人數至少 8.2 萬。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 表示，美國積極復工的各州早期數據顯示其染疫情況加劇。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 516.81 點，或 2.17%，收 23,247.97 點。

標普 500 指數下跌 50.12 點，或 1.75%，收 2,820.00 點。

那斯達克指數下跌 139.38 點，或 1.55%，收 8,863.17 點。

費城半導體指數下跌 33.68 點，或 1.95%，收 1,691.57 點。

標普所有板塊全部淪陷，能源板塊領跌 (-4.39%)，其次為金融、工業板塊。(圖片：Finviz)

國際航空運輸協會 (IATA) 警告，至少 2025 年航班需求將低於疫情爆發前，拖累航空股狂瀉。達美航空 (DAL-US) 收跌 7.70%；美國航空 (AAL-US) 收跌 5.60%；西南航空 (LUV-US) 收跌 4.91%；聯合航空 (UAL-US) 收跌 9.01%。

科技五大巨擎多收低。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.47%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.21%；臉書 (FB-US) 下跌 2.38%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.95%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.51%。

道瓊 30 檔成分股僅默克 (MRK-US) 獨強。

美國運通 (AXP-US) 大跌 6.15%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.63%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.96%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.41%；高盛 (GS-US) 下跌 3.05%；3M (MMM-US) 下跌 3.82%；波音 (BA-US) 下跌 2.97%。

費半成份股同步下跌。AMD (AMD-US) 下跌 2.94%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.11%；美光 (MU-US) 下跌 4.73%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.29%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.54%。

台股 ADR 盡數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.33%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.52%。

焦點個股與財報

索尼 (SNE-US) 最新財報顯示營業利潤暴跌 57%，遜於分析師預期，其股價週三下跌 4.37% 至每股 62.78 美元。

Uber (UBER-US) 正在向美食外送平台 Grubhub(GRUB-US) 提出收購要約，但雙方在價格上存在分歧，前者週三股價上漲 2.04%，後者下跌 3.73%。

受到疫情的影響，迪士尼 (DIS-US) 關閉了全球主題樂園，雖然上海迪士尼已於本週一 (11 日) 重新開園，但投行 Bernstein 卻表示，若美國及其他國家的主題樂園持續處於關閉狀態，則每個月對於迪士尼 EBIT 的侵蝕，恐將高達 10 億美元，其股價週三下跌 1.57%。

美國藥廠吉利德科學 (Gilead Sciences) (GILD-US) 宣布，已與 5 家藥廠達成協議，授權美國以外的 127 個國家生產瑞德西韋 (Remdesivir)，其股價下跌 1.14%。

經濟數據

美國 4 月核心 PPI 年增率報 0.6%，預估 0.8%，前值 1.4%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 -0.3%，預估 -0.1%，前值 0.2%

美國 4 月 PPI 年增率報 -1.2%，預估 -0.2%，前值 0.7%

美國 4 月 PPI 月增率報 -1.3%，預估 -0.4%，前值 -0.2%

美國 PPI 年增率、月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

鮑爾警告，美國經濟恐怕陷入持久衰退，敦促美國政府採取進一步紓困行動。

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「在我們繼續安然度過疫情之際，鮑爾仍致力於最大限度地動用其餘工具，這可能會令觀察人士感到寬慰，意味著聯準會工具箱主要依賴於額外的財政刺激政策。」

吹哨人美國疫苗專家卜萊特 (Rick Bright) 計畫明天赴國會作證，警告若美國未能根據科學做出全國協調的反應，沒有明確的計劃和實施，2020 年將迎來史上最黑暗的冬天。

The Earnings Scout 首席執行長 Nick Raich 在一份報告中寫道：「一切都取決於接下來的幾個月，以及成功企業如何重新恢復營業… 世上所有刺激措施都無法抵消企業長時間關閉的衝擊。」

富國銀行高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「延續了昨天的主題，即復甦將比市場目前預期的更慢，更不平衡。隨著股市脫離低點，獲利了結是有意義的。」