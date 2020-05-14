投資大佬 Bill Miller：美股未被高估、亞馬遜股價3年內翻倍

Miller Value Partners 公司創辦人 Bill Miller 週三 (13 日) 表示，他不認為市場被高估，一反傳奇投資人 David Tepper 對市場的看法，更預測亞馬遜 (AMZN-US) 股價將在 3 年內翻倍上漲。

曾連續 15 年跑贏標普大盤、以大膽投資亞馬遜和谷歌著稱的傳奇投資人 Bill Miller 表示：「若從整體市場來看，目前股市的交易價大約是 2021 年共識獲利預期的 17 倍，這大約是過去五年的平均值。」

被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 週三向投資人發出警告，表示美股被高估程度是史上第二高，僅次於 1999 年網際網路泡沫時期，此番言論導致美股週三擴大跌幅。

無獨有偶，知名避險基金投資人 Stanley Druckenmiller 週二指出，股市的風險報酬比率是他生涯所見最糟的。

不過 Miller 認為，鑑於經濟前景仍有許多壞消息，股市漲幅稍微延長一點，「但我不認為市場的估值過高」

週三 (13 日) 美股主要指數集體大跌，道瓊、標普 500 和納斯達克指數均下跌約 2%；但它們仍較 3 月 23 日的低點大幅上漲，歸因於亞馬遜等主要科技股的漲勢強勁。

根據 FactSet 的數據，亞馬遜還是 Miller Value Partners 的最大持股，Miller 週三預估，亞馬遜股價將在三年內翻倍，原因是該公司努力讓自己免受未來疫情的衝擊，在雲端市場穩固地位。

Miller 預估，未來三年亞馬遜的營收，每年可以增長 20% 至 25%，讓這段期間營收翻倍成長。

此外，Miller 更認為，金融板塊交易價相對低廉，金融股自 2 月下旬以來便已萎靡不振。他表示，若經濟復甦使得殖利率曲線陡峭，銀行股或許會出現轉機。