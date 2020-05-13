〈美股盤後〉川普狙擊中概股 第二波疫情恐懼升溫 四大指數全黑

週二 (12 日) 華爾街利空消息層出，科技股樂觀情緒減弱，美國重啟經濟活動後，第二波疫情復發恐懼升溫，川普有意禁止聯邦基金對中概股投資，美股四大指數週二全面下滑。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) 即時統計，全球確診數已飆破 420 萬例，死亡數突破 28.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 130 萬，死亡人數至少 8 萬。

俄羅斯疫情持續惡化，累計確診數逾 23 萬，已超越西班牙、英國、義大利等歐洲國家，成為世界第二大重災國。武漢解封後近日出現第二波感染，德國、南韓也在防疫措施鬆綁後出現群聚感染。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇週二在參議院聽證會時警告，若過快重啟經濟，將會造成不必要的痛苦和死亡。

美眾議院民主黨公布，最新的 3 兆美元新冠病毒紓困法案細節，包含第二輪全民現金計畫，試圖緩解疫情對美國經濟造成的衝擊。

然而，新冠危機正帶給美國沉重不堪的債務，美國財政部公布，4 月份的預算赤字 7,380 億美元，創史上最高紀錄。

外媒傳出，近期美國總統川普指示美聯邦養老基金停止投資超過 40 億美元的中國企業股票，作為對中國隱匿疫情的報復行動之一。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 457.21 點，或 1.89%，收 23,764.78 點。

標普 500 指數下跌 60.20 點，或 2.05%，收 2,870.12 點。

那斯達克指數下跌 189.79 點，或 2.06%，收 9,002.55 點。

費城半導體指數下跌 49.07 點，或 2.77%，收 1,725.2 點。

標普所有板塊滿江紅，房地產板塊領跌 (-4.25%)，其次為工業、金融、能源板塊，跌幅皆高過 2%。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全部淪陷。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.16%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；臉書 (FB-US) 下跌 1.44%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.27%。

道瓊 30 檔成分股同步慘跌。開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.32%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.27%；高盛 (GS-US) 下跌 3.25%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.98%；Nike (NKE-US) 下跌 2.94%；3M (MMM-US) 下跌 2.89%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.57%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.54%。

費半成份股哀鴻遍野。AMD (AMD-US) 下跌 3.55% ；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.89%；美光 (MU-US) 下跌 5.21%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.26%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.11%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.56%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.48%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.49%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.07%。

焦點個股與財報

生物技術公司 Novavax (NVAX-US) 宣布獲得了 3.84 億美元的資金，用於開發其 COVID-19 候選疫苗，其股價週二飆漲 62.53% 至每股 39.82 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長槓上加州政府，執意重啟加州超級工廠，川普推文力挺特斯拉強行復工，其股價週二微跌 0.23%。

波音執行長 Dave Calhoun 表示，該公司將於本月恢復 737 MAX 的生產，並說 737 MAX 正逼近復航的階段，有望於疫情緩和後重新上線服務，波音週二股價下跌 2.74%。

Uber (UBER-US) 週二傳出計畫收購送餐初創企業 Grubhub，激勵 GrubHub (GRUB-US) 上漲 28.96%。

經濟數據

美國 4 月 NFIB 小企業信心指數報 90.9，預估 86.5，前值 96.4

美國 4 月核心 CPI 年增率報 1.4%，預估 1.7%，前值 2.1%

美國 4 月 CPI 年增率報 0.3%，預估 0.4%，前值 1.5%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 -0.4%，預估 -0.2%，前值 -0.1%

美國 4 月 CPI 月增率 -0.8%，預估 -0.7%，前值 -0.4%

美國核心 CPI 年增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

上週四是歷史性的一天，美國聯邦基金期貨市場有史以來首次以略微負利率定價，美國總統川普週二推文稱，只要其他國家正在享受負利率好處，美國也應該接受這份大禮！

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於美東時間週三討論他對經濟的看法及 Fed 政策行動，市場專家預期，鮑爾將表達強烈反對負利率的觀點。

Incapital 首席市場策略師 Patrick Leary 表示：「鮑爾明天的談話將不是巧合，我們已聽到一些聯準會成員發言表示，沒有看到美國能從負利率中得到什麼？」

美林美銀利率策略師 Mark Cabana 說：「這是對儲戶的一種徵稅。美國人通常不喜歡對其存款徵稅，我認為這對擁有一個努力工作賺錢、希望透過儲蓄節流的儲戶將帶有非常負面的意義。」