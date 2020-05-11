聯準會撒錢+油價止跌 高收益債連6週獲資金青睞

在聯準會大規模購債，以及油價止跌回穩拉抬下，讓高收益債近期重獲資金青睞，根據美銀美林統計，高收益債單週淨流入達 24.2 億美元，不僅單週成長幅度超過 5 成，更已連續 6 週呈現淨流入。

安聯投信指出，上周包括美國及全球高收益債指數皆收紅，其中美國高收益債指數 B 級單周漲幅 1.32% 明顯優於評級較低的高收益債 (如 CCC 級) 表現，顯示具有較高品質及評級的債券，在此時更受市場到青睞。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，聯準會繼 3 月底大舉降息後，4 月進一步大規模祭出資金支撐市場流動性，導致公債等傳統避險資產日後能提供投資人的息收報酬空間受到壓抑，而資金也會在市場情緒轉佳時快速流出相關資產，進而使得波動度隨之擴大呈寬幅擺盪態勢。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，歷經 3 月市場震盪，信用債利差大幅擴大，而美國聯準會將 3 月底將部份符合資格的投資級企業債和和高收益債納入購債範圍內，吸引國際資金買盤持續湧入，成為近幾周資金佈局的重點券種。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，高收益債券 3 月以來受新冠疫情擴散和原油價格下跌等利空衝擊，利差與殖利率僅一個月便修正至過去十年高點，反映投資人極度恐慌的情緒，所幸隨著以聯準會為首的全球央行大規模祭出寬鬆貨幣政策，適時紓緩流動性壓力，進一步帶動高收益債券指數自 3 月底重啟漲勢且漲幅超過一成。

黃奕栩建議，美國企業獲利表現與展望已因疫情而明顯下修，加上聯準會購買範圍鎖定原先為投資等級的發債企業，產業基本面與個別信用體質不佳的高收債企業表現仍將面臨較大下行風險，建議宜鎖定偏好質優標的且強調由下而上選券的投資策略進行布局。