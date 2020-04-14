連顧立雄也賠錢 手上的高收益債怎麼辦？

高收益債因為高配息的特性，深受台灣投資人喜愛，但今年來受疫情影響淨值大舉蒸發、報酬率銳減 14%，連金管會主委顧立雄也因此虧了 13 萬。手上若高收益債比重較高者，可趁反彈調整配置，並避開新興市場；若持有能源類股比重較高者，宜考慮部分轉為高評級債券，分散風險。

根據投信投顧公會統計，國人投資境外、境外高收益債券基金，截至 2 月底規模超過 1.2 兆元，高收益債受喜愛的程度可見一斑。隨著股市重挫、油價暴跌，高收益債面臨資金竄逃、違約率逼近新高等壓力，手上的高收益債該減碼嗎？

鉅亨買基金表示，高收債基金連結標的大不同，投資人要先釐清所持有的基金能源類股比重。目前台灣銷售的高收債基金能源類股比重平均為 7.9%，若手上的基金能源曝高於 10%，可考慮轉換成美國公債或高評級債券基金。

3 月股災也讓債市防禦功能失靈，僅有高債信評級的政府債表現較佳。富蘭克林證券投顧建議，若高收益債投資比重較高者，可趁反彈時，將投資高收債部位，逐步轉往債信評等較高的投資等級債券。

花旗（台灣）銀行也認為，目前處於經濟局勢動盪的時刻，企業債違約風險攀升，選擇高品質的債券，比追求債券收益率更重要。

高收債後續走勢，歐美疫情是否獲得控制是觀察重點，野村投信表示，如果歐美疫情持續延燒，應避開新興市場高收益債。近幾周已見到厄瓜多、黎巴嫩、阿根廷宣布違約或是止付票面利率，若疫情惡化麻煩肯定更大。