高收益債有利可圖 仍要留意違約率

美國聯準會 3 月成為公司債大買家之後，推升公司債、高收益債翻漲，其中高收益債漲幅更高達 4-5%，法人表示，高收益債基金還有利可圖，但要留意違約率、慎選標的。

隨著疫情逐漸趨緩，帶動市場情緒改善、政策利多逐步發酵，高收益債存在反彈上揚的契機，近期也可看到資金回流高收益債的態勢明顯。富蘭克林坦伯頓認為，2020 年美歐高收益債市運作良好，流動性風險應該不是主要的風險來源，在可見的未來也不太可能發生止贖現象，利率風險也低，主要風險來源還是在「信用風險」，強調精選持債的重要性。

霸菱投資表示，目前有超過 1,500 億美元的債券從投資級降為高收益，其中包括福特和西方石油等知名企業。隨著疫情繼續對全球經濟造成影響，並影響企業盈餘，預估還有 2 千億美元的信貸可能從投資級降為高收益債。

此外，美國聯準會的行動和其他支持計劃，使部分企業潛在的違約率，可能比先前預估的下降幾個百分點，特別是對流動性有憂慮的公司而言，無論近期採取何種行動，能源和零售等結構性挑戰行業的違約率可能會上升，投資人不可不留意。

整體而言，市場風險偏好情緒逐漸修復，高收益債因利差優勢而吸引資金關注，考量市場波動猶存，建議布局同樣具評價面優勢，且發債產業多元、防禦能力較高的優先順位高收益債。