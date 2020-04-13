聯準會出手救市 激勵高收益債市

疫情出現減緩跡象，聯準會再出手救市，風險性資產表現近來持續升溫；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大債市中，投資級債及新興市場債淨流出金額較前一周再為收斂，其中高收益債資金更是淨流入約 21 億美元，已連續兩周呈現淨流入狀態，呼應市場逐漸轉佳的風險情緒。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，全球果斷的推動貨幣與財政政策，將扮演協助個人和企業度過此次衰退，並準備好迎接未來強健復甦的橋樑。近期有些固定收益市場因為流動性及市場壓力而受到嚴重衝擊，但儘管利差已經擴大，但尚未充分反映其債信品質惡化的基本面，因此，目前是開始尋找一些基本面具吸引力但評價面被錯殺的機會，包括投資級公司債或是未來的高收益債市。

為緩解疫情對美國經濟的壓力，聯準會（Fed）9 日再宣布將推出總額約 2.3 兆美元的寬鬆措施，安聯投信指出，Fed 將對中小企業提供貸款優惠及購買地方政府債券外，更將購買部分受疫情衝擊被降評、但在高收益債中信評較佳，且到期日較短 (5 年內) 的高收益債，預計將對高收益債市，尤其是高品質債種帶來激勵。

高收益債市中，安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶謝認為，美國短年期高收益債受惠於美國強勢基本面支撐，以及短存續期帶來較低的利率及違約風險等特性，與過去受到較多投資人青睞的全球高收益債相比，表現更為穩健。觀察自 2008 年中金融海嘯至今年三月期間，任一月分進場投資美短高直到資產創新高所需時間，僅為全高收資產的一半，恢復力明顯較強。

謝佳伶指出，與去年及今年年初時相比，高收益債此時利差已提供相對具吸引力的報酬空間，此時若可鎖定基本面穩健的美國高收益債、嚴控信評於較高（B、BB 以上）的高品質債券，並聚焦較不受景氣循環影響、具內需市場支撐的支援服務產業中現金流穩定、具利基性的龍頭企業，將有望降低波動及違約等風險，若與核心多重資產搭配組合，更可進一步降低整體資產波動，提供保護。