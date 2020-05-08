買基金要先「超級比一比」 別錯把毒藥當蜜糖

買東西許多人會勤勞比價格、比規格，買基金「會比較」也很重要。除了看績效，風險報酬等級、夏普值、標準差、星級評比等五大指標，能幫助你挑出優等生。要注意的是，同類基金做比較才有意義，例如單一國家基金不能與區域型基金相比，股票型不能與債券型相比。

指標一、風險報酬等級

「理財要先理心」，如果不想每天心情隨著市場波動起伏，必須選擇適合自己風險承受度的產品，比選市場更重要。

每檔基金都有標註風險報酬等級，目前分為五個等級，風險報酬最高的是 RR5、最低的是 RR1。單一國家股票、產業型基金，大多落在 RR5、RR4，代表報酬風險波動較大；債券型基金大多落在 RR1、RR2，報酬風險波動較小。

指標二、過去績效表現

雖然績效不代表未來的報酬，但過往的表現仍極具參考價值，再加上基金是中長期的投資工具，因此判斷一檔基金優異與否，應該觀察其一、三、五年或甚至更久之前的績效，而非只看近日的表現。

最常使用的篩選方式為「4433 法則」，即第一個「4」先找出過去一年績效在前四分之一的基金，第二個「4」則選出二、三、五年期績效排名在前四分之一的基金，再接著檢視這些基金最近 3 個月、6 個月的表現，刪掉排名不在前三分之一的基金，以這種方式選出來的基金即是適合中長期投資，或者可用定期定額方式投資的基金。

指標三、標準差

標準差主要是用來衡量一檔基金在一段期間的波動表現，數值越大，表示波動度越大，較適合追求高風險投資人，若追求安穩的人，應選擇標準差小的基金。一般而言，股票型基金的標準差，比債券型來得高。

如果想買台股基金，使用 4433 法則挑出績效不錯的三支後，該選哪一檔呢？這時就可以用標準差輔助篩選。投資報酬率差不多的狀況下，標準差較低的基金，表示績效相對穩健，投資人需要承擔的震盪風險較小。

指標四、夏普值

夏普值指的是風險調整過後，基金的報酬率表現；可以看出經理人在相同風險下，創造績效的能力。夏普值較高的基金，可獲得較穩健的報酬率。用以確保基金績效不至於大起大落，或經理人為了追求高報酬，而將投資部位暴露在極高的風險下。

指標五、機構評鑑

如果投資人不知道如何進行以上績效與風險的評估，也可透過第三方專業評鑑機構，如投信投顧公會、標準普爾、晨星，來了解該資產管理公司整體表現。

目前最被廣泛使用的是晨星評級，最好的五顆星，最差的一個星，若成立時間低於三年的就沒有評級。晨星評級是根據基金風險調整後報酬率來評估 (類似夏普值)，投資人可優先選擇三顆星以上的基金，當然若五顆星，表示基金績效特優。

根據以上五個指標比較、篩選，就能找到同類基金中相對優異的產品，買入後也要定期追蹤汰弱留強。切記，買東西都要貨比三家，買基金也要會比較，別聽信明牌，或追捧話題基金，當心別人的蜜糖變成自己的毒藥。