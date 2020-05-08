【馮冠華專欄】上落格局待變

5 月 8 日並無推介，短多的，建議可留意南下資金錄得較多浄流入的美團點評（3690）及微創醫療（853）。

1）上日港股市況總結：恆指週四有所回吐。指數以全日高位 24121 點開出，下跌 16 點，之後在 A 股受壓下，跌幅曾擴大至 224 點，低見 23913 點。及後 A 股喘穩，道指期貨升幅也有反擴大，恆指跌幅也有所收窄，最終以 23981 點收盤，下跌 157 點。成交金額按日下跌約 21% 至 866 億。港股通南下錄淨流入，金額約港幣 12 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額為約人民幣 32 億。藍籌 7 升 41 跌 2 持平。

板塊方面，水泥、5G、物管、線上醫療、醫療設備及醫藥股表現較好。做空方面，比率回升至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 39:61，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 68:32。重貨區方面，熊證仍在 24250-24299，牛證下移至 23400-23449。恆指夜期報 23824 點，下跌 24 點，低水 157 點，港股 ADR 下跌 55 點，相當於恆指 23924 點。

簡評：雖然昨天道指期貨在亞洲盤時段回升逾二百點，但受上證結束 3 連漲，恆指最終也未能延續兩天的反彈，再失守 24000 點與 10 天、20 天及 50 天線；但相對近日的波幅，恆指 157 點的跌幅也不算什麼，而且成交金額又大幅縮減，感覺上又似重回上落格局，無甚方向。板塊方面也沒有特別明顯強弱，昨天能造好的，上升幅度及氣勢也只覺一般；相反，較弱而又多投資者關注的個股，應該是阿里巴巴（9988）與及昨午公佈季績遜預期的港交所（388）。

阿里近日的弱勢，綜合市場分析，不外乎是擔心軟銀的配售、季績或會失望及中概股回歸令其吸引力減低等等。筆者的見解則是，軟銀的配售已流傳很久，暫時亦只聞樓梯響，軟銀會否減持仍是未知數；此外，配售也與公司基本因素無關的。至於季績，受疫情影響下，確是難有厚望，但這不早已是市場的共識嗎？至於吸引力這原因，筆者更覺牽強。簡單的説，筆者認為 $190 的阿里，中長綫投資者絕對可以分注進場。

至於港交所，季績是受投資回報拖跨而差於市場預期，本業方面增長則符合預期。另外，行政總裁宣佈在約滿後離任也增加了不確定性。昨天約 3% 的回調，筆者認為已反映了季績和行政總裁的不利消息。中概股回歸這概念沒有改變，所以仍要看好。

收盤後消息也不少，包括沙特阿拉伯宣布上調 6 月銷往亞洲多數地區及歐美地區的原油價格、美國上週首次申請失業救濟金人數高於市場預期、人行與國家外匯局落實取消 QFII 和 RQFII 境內證券投資額度要求，與及中美貿談最快在下週重啟。消息面上看似普遍利好，道指早段回升逾三百點但恆指夜期的變動卻不大。今天恆指的走勢，似乎又要看 A 股的方向了。

2）彭博報道，中美最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，以討論首階段貿易協議進展。據知情人士透露，中國副總理劉鶴將代表中方進行通話。美方代表是萊特希澤。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指漲 211 點或 0.89%，標指及納指則分別上升 1.15% 及 1.41%。十年期債息回落至 0.639%。美滙指數在 99.84。六月紐約期油先升後回軟至 23.55 美元。恐慌指數 VIX 下跌 7.85% 至 31.44。黃金在 1725.8 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國海外發展（00688）宣布，4 月份合約物業銷售額約 279.52 億元（人民幣，下同），按年增加 8.9%，今年首 4 月，累計合約物業銷售金額約 876.68 億元，按年跌 6%。

比亞迪股份（01211）公布，4 月份汽車銷量約 3.18 萬輛，按年下跌 15.94%；首 4 個月累計銷量 9.31 萬輛，減少 40.11%。單計 4 月份，新能源汽車銷量 1.3 萬輛，按年跌 45.88%，燃油汽車銷量 1.88 萬輛，增長 36.06%。首 4 個月，新能源汽車銷量按年跌 63.79% 至 3.52 萬輛，燃油汽車亦跌 0.58% 至 5.79 萬輛。

廣汽集團（02238）公布，4 月汽車銷量為 16.62 萬輛，按年上升 6.1%。今年首 4 個月累計汽車銷量為 47.23 萬輛，按年跌 27.49%。

市場傳出消息，華為旗下海思半導體可能將處理器 Kirin 710 從台積電（TSMC，台：2330）的 12 納米改為採用中芯國際 （00981） 的 14 納米，逐步降低對台積電的依賴。另一邊廂，台灣媒體卻報道指，阿里巴巴 （09988） 全資半導體公司「平頭哥」，有望成為台積電主要客戶。

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