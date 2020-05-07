【馮冠華專欄】夜期及ADR預示港股今天或有回吐

5 月 7 日推介 - 中金公司 （3908）

推介原因及策略：公司股價早前因瑞幸事件而受壓，市場擔心其或要付出若干代價，也可能會影響其保薦人角色的地位。早前，創業板改革政策出台，有利券商股，中金股價亦開始扭轉弱勢。

另外，近日多隻新股招股，如康方生物科技（9926），甚至昨天傳出的中芯國際（981）將申請在上海創業板上市等，中金的保薦人角色並沒有動搖。由於股價早前的弱勢，相對有不錯的追落後空間。若 A 股能持續造好，券商股也不愁寂寞。建議現價進場，先上望近月高位 $12.72。

1）上日港股市況總結：恆指週三繼續反彈。指數以全日低位 23868 點開出，下跌 1 點，之後在 A 股及道指期貨帶動下重現升勢，午後曾高見 24235 點，上升 366 點，最終以 24137 點收盤，上升 269 點。成交金額按日上升約 55% 至 1096 億。港股通南下錄淨流入，但金額只是約港幣 2 億。滬深股通北向錄淨流入，金額為約人民幣 11.4 億。藍籌 43 升 5 跌 2 持平。

板塊方面，手機設備、5G、新經濟、半導體、汽車及醫藥股表現較好。ATM 也全部上升。做空方面，比率急回至 12.0%，為近日的新低。牛熊證街貨最新比例為 34:66，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 38:62。重貨區方面，熊證在 24250-24399，牛證上移至 23500-23549。恆指夜期報 23870 點，下跌 183 點，低水 267 點，港股 ADR 下跌 236 點，相當於恆指 23900 點。

簡評：A 股在長假後復市首天，不但沒有追跌，上證的探底回升並以接近全日高位收盤，表現有所驚喜；相信亦是帶動港股昨天造好及收復 24000 點的主因。另外，滬深兩市的成交總額重上七千億人民幣以上，滬深股通北向重開也錄得淨流入，人民幣離岸價也回升，感覺上，市場已對川普的關稅威脅置諸腦後。

恆指方面，兩天的反彈累升逾五百點，相當於週一跌幅的一半，亦收復了 10 天及 20 天平均線；加上昨天的成交重上千億配合，做空比率急降至近月的新低，高貝塔板塊表現優於大市，若外圍沒有變差，估計恆指仍有追回失地的條件。

收盤後多間公司公佈四月份的營運數據，普遍也不俗，反映國內公司受疫情的影響應大至過去。內房恆大（3333）銷售金額再破頂，同業富力（2777）一季度業績不佳，但四月的銷售也不俗，雅居樂（3383）及碧桂園（2007）也有同樣情況；而數字上，則以禹洲地產（01628）的最佳。汽車股連續兩天強勢，有大行稱庫存已回復正常水平，而吉利（175）公佈的按年及按月銷量增長也是鼓舞。在中央扶助政策出台後，汽車板塊只是在週一大盤不佳下被拖低，過去兩天的表現則優於大市，看來還有上升空間。手機設備股，昨天受台灣同業大立光數據後造好而攀升，舜宇（2382）和丘鈦（1478）自身的 4 月數據將在本週公佈，也有憧憬空間。

另外，美團點評（3690）和小米（1810）的股價，昨天均上升逾 3%，是否有春江鴨子炒作下星期的恆指季檢結果？同股不同權公司被納入是時間問題，相比之下，筆者認為美團點評的呼聲應較高。

2）據路透社引消息人士稱，美國商務部接近簽發一份新規，以允許美國企業和華為共同參與 5G 網絡標準的制定。據悉，新規則實質上允許美國公司加入華為也參與其中的標準設定機構，但該規則可能仍會改變。目前該草案正在美國商務部進行最終審查，如果得到批准，將提交其他機構。

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 218 點或 0.91%，標指也下跌 0.7% 但納指則上升 0.51%。十年期債息上升至 0.709%。美滙指數在 100.17。六月紐約期油回軟至 23.99 美元。恐慌指數 VIX 上升 1.52% 至 34.12。黃金在 1688.5 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國恒大（03333）公布，4 月合約銷售額約 652.1 億元（人民幣，下同），按年增 11.6%。首 4 個月，累計合約銷售額約 2125.7 億元，按年增長約 19.4%。4 月及首 4 個月的銷售金額，均刷新了集團紀錄。富力（2777）公布，4 月權益合約銷售總金額約 92.2 億元，按年升 4%。

雅居樂（3383）公布，4 月的預售金額為 107.2 億元，按年升 16.1%。首 4 個月預售金額為 263.7 億元，按年跌 23.1%。碧桂園 (02007) 公布，4 月合同銷售額約 490 億元人民幣，按年增加 3.76%。禹洲地產 (01628) 公布，4 月合約銷售金額 96.27 億元，按年增長 87.41%。今年首 4 個月，累計銷售金額 199.89 億元，按年增長 23.86%。

小米（1810）董事長雷軍，昨天中午在微博發文表示，Redmi Note 8 系列全球銷量超過 3000 萬部，相當於平均每日 13 萬人購買。

吉利（175） 公布 4 月銷量，總銷量 10.55 萬輛，包括持有 50% 權益的領克品牌，按年增長 2%，按月增長 44%。集團出口量按年減少約 38% 至 4,366 輛，中國市場總銷量 10.11 萬輛，較去年同期增長約 4%。首 4 個月之總銷量為 31.15 萬輛，較去年同期減少約 34%，為全年銷量目標 141 萬輛之 22%。

創維集團（00751）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 2.03 億元（人民幣，下同），按年增長 91.51%。期內，總營業額 67.52 億元，按年減少 26.33%。

中教控股（839） 收市後在聯交所發公告，指公司在中國境內的「外商獨資企業」稅率優惠政策期限，已獲批准延續十年，即直至 2030 年才到期。中教控股管理層形容，「相較於全國標準的 25% 的企業所得稅稅率」，其在境內「外商獨資企業」所享之稅率優惠，將對經營業績產生「積極」影響。

5）新股訊息（經濟日報）：新加坡室內裝修供應商 Raffles Interior（1376） 今日掛牌，其暗盤收報 0.73 元，較招股價 0.5 元升 46%。

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