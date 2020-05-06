【愛曼妲專欄】數字會說話，但是你要能聽懂：運用物聯網資料閘道器探索潛客行銷

近幾年，拜資通訊與網路科技進步之賜，興起各式社群媒體平台，萌生各式智慧化服務的商業裝置，以及萬物聯網的浪潮正方興未艾，每分每秒都產生巨量資料（大數據），包含有哪些人用手機或平板閱讀這篇文章，以及讀者閱讀這篇文章平均花費的時間，都是數據。

依據國際市場研究機構 IDC 的調查顯示，全球物聯網（IoT）生態系和市場持續受到企業經營者的廣泛關注，預計到 2023 年市場規模將突破 1 兆美元。筆者認為，這個市值在今年全球爆發新冠疫情帶動在宅經濟與網路電商，很可能會提前達標。

物聯網生態系包含眾多企業與新創，例如聯網設備或裝置的供應商，通訊服務運營商，物聯網平台運營商，以及資通訊產品服務的公司等。同時，物聯網見證了企業內部營運管理和資訊技術團隊的碰撞，於是出現了廢除傳統以媒體廣告與實體活動為主場的行銷長，改由數位長統理 MarTech 團隊的討論。 這項趨勢也意味著將有越來越多 MarTech 行銷科技產品被推出，行銷科技新創也躍升為投資圈聚光燈的焦點之一。

IDC 研究亦曾發布在 2018 年消費者物聯網支出金額 620 億美元，成為第四大產業類別，主要應用包括智慧家庭、家庭自動化、保全以及智慧家電。在智慧家電的成長驅動之下，2017 至 2021 年消費者物聯網支出的平均年複合成長率預估為 21% 強，在所有產業居冠。

至此可以說，科技業已出現結構性轉變，這一個世代大約每隔 15 年會出現一次劇烈轉變的科技典範，逐漸轉向物聯網，這兩三年全球處於第四次結構轉變的起始點，也就是企業與新創在各種領域包含人工智慧，大數據，物聯網，通訊科技，開始互相發生商業碰撞，百花爭鳴，汰弱留強。

此外，面對資料價值益增的趨勢，企業開始量化資料價值。具有遠見的企業組織也著手數位轉型，布局資料的資本化（資料變現）策略（Data capitalization strategy），嘗試善用資料的衍生價值。創造企業與企業之間（B2B）的資料價值交換之商業模式，讓資料能安全且符合隱私保護，這也是物聯網資料平台運營商的商機所在。

所謂資料，其來源可概分為核心（Core）、邊緣（Edge）和端點（Endpoints）。核心是企業和雲端服務業者的大型資料中心，邊緣是企業本身部署的伺服器和聯網設備，伺服器機房、基地台，為加快運算速度而設置於當地的小型資料中心。端點包括行動裝置、物聯網裝置、智慧車輛、機器人，智慧家電等。由於行動裝置的全球普及，也由於物聯網裝置產生的資料往往需要即時處理，於是邊緣運算崛起，許多嵌入式系統開發商因此轉向投入。

在這一波資料經濟中，最關鍵的一點是，企業如何能從中獲利。企業必須思考「先利人，再利己」，也就是說，必須強化使用者（消費者）的客戶體驗，朝向最佳化，就有機會成為獨據一方的品牌，或是像 Amazon 一樣發展成全球品牌。

物聯網資料轉譯出來，只是數字，雖然數字會說話，但是你能聽懂嗎？能從巨量資料中挖掘市場洞察，就是「聽懂了消費者沒有說出口的話」，企業可以自行培養 MarTech 團隊，也可以委由外部顧問（資料平台運營商）來協助分析，兩種方式見仁見智。筆者的建議是，上述所提物聯網生態系的企業在一開始佈建資料平台的時候，調度內部資源（人與錢），應優先選擇與外部的資料平台運營商合作，採用一站式的物聯網資料平台服務，省去摸石頭過河的時間成本，讓自己的產品與服務能快速進入市場（Time-to-Market）。

最後舉一個例子作結，在許多防疫產品像是口罩與殺菌液之外，除了營養保健食品熱賣，物聯網裝置有何商機存在？答案是有的。有硬體製造業者開發出智慧防疫手環，將原先的硬體技術運用到穿戴式裝置，再搭配物聯網資料閘道器業者的通訊技術，於是成功創新提供了醫護人員所需的解決方案，即時監測醫護與院內患者體溫，能自動產生異常示警，不是只能依賴護理師全天候輪班定時巡房幫病患量體溫，而是將穿戴式裝置取得的體溫資料結合人工智慧演算，在體溫異常之前就能偵測到風險可能性，保護醫護人員也保護患者，讓智慧照護環境能進一步實現。

數字在對你說話，你聽見了嗎？