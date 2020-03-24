【愛曼妲專欄】在智慧城市透過能源物聯網發展市場商機

在物聯網產業中，能源領域是極為關鍵的應用領域。現代人類社會的運作已脫離不了能源供應。可以說，少了穩定的能源供給與分配，包括電腦網路在內的各種服務與商業模式，這些我們習以為常的日常，可能大部分都無法正常地運作了。

然而，能源物聯網不僅是維繫日常之必須，更重要的市場商機在於，企業之間可以一起攜手，建立一個能源資料的價值交換平台，也就是在能源產業的企業進行數位轉型的過程中，轉化靜態的能源資料，萃取有意義的市場洞察，串起跨領域的應用與服務，協助打造一座又一座更有效率的智慧城市。

能源管理智慧系統

在邁向智慧城市的路徑之中，許多新興的市場商機油然而生。其中一項就是能源轉型所需的能源管理智慧系統，包含智慧家庭的使用情境，以及區域型，或者說社區型的使用情境。

相較於傳統電力公司單向輸出電力的思維，不久的將來，在智慧電表逐漸普及之後，具備雙向供輸能力的智慧電網，將會造就出更多個區域型能源管理的智慧系統。

在區域內的再生能源與蓄電池或充電樁等創能儲能裝置的設備商機，可預期將會蓬勃增長。透過這些設備與裝置，最佳化用電調度，可稱之為電力 2.0 時代，會有更多的企業投入其中，搶佔先機。

智慧家電與保險物業管理業者的商機

一旦住宅變身為智慧建築，居所變身為智慧家庭，立刻浮現的市場商機之一就是智慧家電業者，保險與物業管理業者將可透過區域能源管理智慧系統，與住戶一同進行社區電力的靈活調節，一方面讓住戶享受智慧化的能源生活應用，一方面創造出許多智慧家電與保險物流業者在其中的商業契機。

尤其，伴隨著越來越多的區域能源管理智慧系統的設置，各種不同型態的住宅用電模型被建立，成為電力需求預測的大數據，再導入人工智慧運算，電力的調節就會越臻智慧化。

例如，針對獨居的銀髮長者居家照護，用電模式或是使用電器的的規律如果突然發生劇烈變動，藉由能源管理智慧系統就可以及時發現異狀，發出警示，甚至進一步主動通報相關單位進行訪視與救助。

能源資料的價值交換平台

不久的將來，更完整化的能源物聯網，會帶來一個嶄新的資料平台，讓企業與企業，企業與用戶，用戶與用戶之間，能夠將能源資料進行價值交換。

安裝智慧電表，佈建智慧電網，使用能源管理系統，提供用戶能輕鬆上手的行動裝置 APP，讓即時電力資料可視化，建立能源資料庫 (用電資料與用電模型)，評估能源資料衍生的商業價值，這些步驟對於資料平台缺一不可，同時也是維持智慧城市電力供需穩定的必須。

對於積極轉型中的能源企業來說，更有效率的營運模式之餘，與第三方業者例如家電業者或保險和物流業者，甚至廣告行銷業者，發展新興商業模式，更是一項關鍵的課題。

能源物聯網的進程，此刻正站在起始點，與智慧城市併進，如何讓企業與用戶雙贏，需要更多企業的參與，一起探討能源資料的價值鏈能產生哪些新應用與新服務。