【鍾國忠專欄】改變VS不變

(一) 外資動作已有趨緩

台股指數在 3/19 見到本波拉回最低點 8523 點後，隨即開始反彈，近期寫反彈新高來到年線附近，外資進出也如一個月前預期，Q2 可能轉為買方，至 4 月底止，外資上市買超約 208 億元，而 Q2 是否為完全轉為買超，尚還有約二個月時間觀察，由於指數已反彈約 2500 點，中期上檔空間已變小，此次將跟大家談另一個話題，改變與不變

新冠肺炎疫情發展迄今尚未完全解除，但全球疫情漸漸穩定趨緩，這現象固然令人高興，但也令人擔憂，高興的是，疫情不至於像先前幾個月剛發生令人恐懼，但擔憂的是，疫情如果完全解除，全球環境可能已經改變。

(二) 三個重要的改變

這次疫情發生後，如果完全解除，可預見有幾個地方會明顯改變：

1. 國人將更重視個人健康：因為台灣防疫積極，國人至少可免於像國外確診或死亡數如此高的壓力，如此情形會讓國人更加重視健康安全，現在大家會發現一點，健康很重要，生命很可貴，事實上，這段時間以來，國人配合政府防疫作法，常帶口罩與勤洗手等，雖然防疫產品不一定會再有大量需求，但健康概念明顯大幅提升。

2. 趨勢的改變：這次疫情讓全世界都感受到趨勢改變，最明顯就是 4 月中油價竟出現負值，雖然只是反應在期貨上，真實世界仍無法有負油價，但這樣的情形也間接透露某種產業趨勢的改變。

過去油價是國際市場部分主要國家政治角力的一項工具之一，如過往有石油危機等事件，但曾幾何時，油價重要地位竟已大幅度改變，之所以有如此現象出現，不外乎就是全世界服務業崛起，與技術的進步等因素改善耗油的情形，加上電動車等也將降低油量使用。前者光從台灣近 10-20 年就可發現，產業發展從製造的重心漸提升到服務業的部分，這次疫情發生，大家盡量不出門，只是提早讓讓世人更早了解這些改變。

《經濟學人》就預言過，「世上最值錢的資源不再是石油，而是數據（data）。」對照這幾年 AI 的使用，事實上，這時代趨勢的轉移早就在發生中，上述是較大產業趨勢改變，如對照公司或個人而言，當中小型產業趨勢已預期可能向下，民眾就應該好好思考是否要在原地踏步，或是等趨勢到來而改變自己。

3. 科技產品的運用：因疫情因素讓大家行動受限，過去已有的視訊產品或者到網路購物行為，都在這次讓大家更加認識了解，對於一些年長者而言，此次口罩購買過程中，包括使用口罩地圖了解狀況或者至超商預定，都讓過去不曾使用這些產品者，慢慢接觸科技產品的便利性，雖然有些民眾先前仍採傳統排隊做法買口罩，但在政府不斷宣傳下，或多或少感受到方便，如果不改變購買方式，也應該會聽到周遭朋友提到科技產品的運用之便利性，而開始學習科技產品。

至於投資不變的事，即每次大盤低點都是發生在最恐慌，每次好公司都是領先其他同業股價先反應至原來應該的價格，看起來這次的情形也沒改變。

整體而言，雖然這次疫情事件是大家所不願見，但事件發生後，如果用正面的角度來分析，未嘗當中也會有一些成長或收穫。