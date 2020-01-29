萬物聯網時代來臨 中小企業資料上雲多一個選擇「混合雲」

因應未來萬物聯網的雲端資料儲存需求，北美四大雲端業者亞馬遜、臉書、谷歌、微軟等都計畫新建新資料中心，市場認為將有助代工廠營運成長，但細探原因，不只來自大企業需求成長，中小企業資料上雲需求也逐年提高，但受規模、成本考量，「混合雲」成為企業新選項。

產業人士分析，現階段產業資料上雲主要分為公有雲及私有雲，公有雲因具有軟、硬體標準化特性，雖然不易更改既有系統與建置，但對於員工數較少又無獨立資訊部門的中小企業而言，公有雲是優先選擇，反觀私有雲則具備高隱私、資料數據分析應用的特性，但建置成本高，也需要獨立資訊團隊時刻維運。

因此看準資料安全、運用需求提升，去年包含亞馬遜、微軟等都開始針對中小企業推出混合雲服務，強調在公有雲的空間中，能獨立切出空間給予中小企業使用，擁有私有雲高隱私、資料運用特性，但不需要獨立資訊團隊維運，等於結合公有雲、私有雲特性。

產業人士進一步表示，混合雲的新商業模式，將增加中小企業資料上雲意願，並推動企業轉型的願景，未來公有雲將主要以政府部門使用，擁有獨立資訊部門的大型企業則仍會優先考量自建私有雲，但整體而言，都將助推資料中心、伺服器需求。

根據研調機構 IDC 調查報告指出，全球有 49% 的企業預計在兩年內，將部署在公有雲上的應用程式搬回內部私有雲中，除了考量資料外洩疑慮的資安風險外，長期租用公有雲的成本也是考量主因。

根據統計，北美四大品牌今明兩年幾乎都有建置新資料中心計畫，臉書規劃到 2023 年將開放 36 個資料中心，微軟也至少有 11 個資料中心會在今年底上線，谷歌則要在台灣建置下一個資料中心基地，市場認為將有助台代工廠營運成長，包含廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 都可望持續受惠。