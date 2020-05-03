〈觀察〉5G通訊引領新需求 PCB業者資本支出不手軟

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 去年每股純益 6.05 元，但每股僅擬配 1.8 元現金股利，盈餘配發率 31.4%，而不只瀚宇博，多家 PCB 廠股利配發金額都偏低，但同時積極擴充資本支出，外界解讀，在新冠肺炎疫情擴散下，各廠積極保留現金，但同時積極擴產，瞄準未來 5G 技術帶來的新商機。

瀚宇博今年資本支出 10 億元，絕對數字看似平常，但卻是 2019 年實際資本支出的 10 倍，就經營者而言，必然是看到有利商機，而採取積極態度擴增資本支出。

從瀚宇博訂單狀況來看，短期除受惠在家工作推升的筆電強勁需求外，伺服器、網通板出貨更因 5G 通訊需求而放大，下半年還有其他利基產品訂單加入。

今年 5G 受惠中國及歐美政策積極推動，市場需求優於預期，也使得各家 PCB 廠持續推升資本支出金額成長，擴充新製程與技術。

欣興 (3037-TW) 今年大舉提高資本支出至 240.7 億元，大多用於台灣廠區，欣興今年高階 IC 載板需求強勁，部分訂單能見度已至第 3 季，AiP 製程今年也將出貨。

臻鼎 (4958-TW) 為滿足客戶一站購足計畫，同樣不排除擴大載板領域布局，加上持續投資類載板製程，今年資本支出有機會突破 200 億元，較去年大增 80% 以上。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠在今年第 2 季完成土木及硬體設施工程，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐，中國湖北仙桃第 3 廠以完成土木工程及公用設施為主軸，今年整體資本支出將大幅擴增到 45-50 億元。。