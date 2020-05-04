【馮冠華專欄】加徵關稅是口號 目的是愚民騙選票

5 月 4 日 - 今天不作推介

1）上週三港股市況總結：恆指週三反覆造好。指數以 24786 點開出，上升 210 點，之後升幅曾擴大 289 至點，高見 24855 點；但升幅在午前慢慢收窄，午後更曾一度輕微倒跌，但最終仍可報升，以 24644 點收盤，上升 68 點。成交金額按日持平在 861 億。港股通南和滬深股通北均關閉。藍籌 28 升 20 跌 2 持平。

板塊方面，中資電力、水泥、汽車、中資金融、內房及物管股表現較好。做空比率再上升至 15.5%，是 3 月 16 日後的新高。牛熊證街貨最新比例為 32:68，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 22:78。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則不變在 23400-23449。恆指夜期上週三收盤報 24750 點，上升 248 點，高水 106 點，而港股 ADR 上週五大瀉 1022 點，相當於恆指 23621 點。

簡評：筆者認為恆指上週三完美演繹了挾空屠熊的劇本，裂口高開把 24700-24749 的熊證收回後，上升動力即有所減弱，獲利回吐盤更令指數一度倒跌，最終在 A 股及道指期貨造好下勉強維持升勢。在長假前的大市成交金額能按日持平，不算太差，做空比率急升，相信是受指數高位回吐所引發。

另外，輪換買賣更趨明顯，週三受熱棒的是交出不錯季績而價值非常低殘的內地電力股，華能（902）、大唐（991）及華電（1071）漲幅由 4%-10% 不等。華電系的再生能源華電福新（新 816）也漲近 7%，筆者上週二推介的龍源（916）則上升 1.6%，表現有點落後但值得繼續關注。在華能新能源成功私有化及中廣核新能源（1811）宣布私有化計劃，中資電力股的私有化憧憬會是一個概念，但欲參與者真的要有耐性。

內房上週三繼續走強，物管板塊也熱鬧起來，儘管有大行指板塊有回調壓力，但多間公司股價在上週三繼續創新高，包括雅生活（3319）、保利物業（6049）、永升生活（1995）及中海物業（2669）等等；注意板塊不乏生力軍招股上市，今天將有建業新生活開始招股，消息稱內地上市的內房企業金科也會分拆物業管理公司到港上市。

談到新股招股，也有另外兩間醫療有關的未有收入及盈利的公司準備招股，包括沛嘉醫療及開拓藥業。另外也有農夫山泉這知名中國飲用水在籌備中；但當然最吸引眼球的，會是京東的第二上市，市場傳聞已秘密提交文件準備六月招股。申購新股，特別是火熱的公司，資金與運氣是重要元素，另外，港交所（388）是必然受惠股，也可關注。另外，假期中看到汽車消費有新政策出台（見點 3），或許這是汽車板塊近日強勢的原因。細看及請教了昔日戰友後，得出的結論是政策大部份都是新瓶舊酒，慎防” Sell On Fact”。

港股長假期中，外圍股市及油價均大幅波動；A 股在上週四表現不俗，但相信市場會更關注美股週四及週五的下瀉，特別是川普把疫情的禍心指向中國，並威脅以加徵關稅作為懲罰，市場更傳出他擬阻止美國退休基金投資中國股票。市場擔心貿易戰火重燃，在美上市的中概股受壓，人民幣也急貶，港股 ADR 更比長假前大瀉逾千點！

筆者的看法是，美國災難式處理疫情是有目共睹的，而川普政府更是難辭其咎。據報導，其民望在數個游離州份下滑，深深影響連任的機會；所以關稅人擬故技重施，把疫情責任推卸至中國，目的只是愚民騙選票而已。所以不必理會世衛的評論是否才是真理，也不必深究美國如何可以違背合約精神，再加徴關稅，因為大膽推斷川普只是虛張聲勢，跟本不會加徴。

若筆者看錯，這將比辛丑條約更不公平。話雖如此，但股票市場仍會為美帝的狂妄而付上代價。另外更有趣的是，中美關係變得緊張，北韓領袖突然神奇現身，事件是否有關連，留待讀者幻想吧！

至於今天的港股走勢，估計市場會反映中美貿易戰升溫的危機，隨外圍大幅裂口低開。ADR 及黑期均預示近千點的跌幅，但筆者在上文已分析川普的真實動機，若遇千點的跌幅，應是過火並可視為炒底短多的機會。較合理的，可能是裂口下跌屠牛，24000 點的牛證是關注位。

2）國家統計局上週四早上公布，中國 4 月製造業 PMI 為 50.8%，比上月回落 1.2 個百分點，亦略遜於市場預期的 51%。非製造業商務活動指數爲 53.2%，比上月上升 0.9 個百分點；綜合 PMI 產出指數爲 53.4%，比上月上升 0.4 個百分點。至於中國 4 月財新製造業 PMI 則回落至 49.4，按月跌 0.7 個百分點，亦低於預期的 50.5，（經濟日報 + 信報）

3）中國工業和信息化部聯同 10 個部委在 4 月 30 日發出通知，為穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行，推出延續新能源汽車補貼、加快淘汰舊車等五項措拖，要求相關部門積極營造有利汽車消費的市場環境。（明報）

4）4 月澳門博彩收入按年暴跌 96.8%，全月收入僅 7.54 億澳門元（下同），甚至不如去年 4 月日均收入 7.86 億元。累計今年首 4 個月，澳門博彩收入共 312.4 億元，按年跌幅擴大至 69%。（經濟日報）

5）美股上週三至週五市況總結：上週三美國首季 GDP 出爐，按季大跌 4.8%。另外，聯儲局維持利率不變，並承諾使用所有工具支撑美國經濟。更影響市埸的，是藥廠吉利德公布，旗下治療新冠病毒感染的瑞德西韋，相關測試得出正面數據，帶動美股三大指數造好，當中道指上升 532 點或 2.21%，標指及納指則分別上升 2.66 及 3.57%。十年期債息回落至 0.622%。美滙指數在 99.58。美國庫存增幅比預期少，六月紐約期油回升至 16.15 美元。恐慌指數 VIX 下跌 6.97% 至 31.23，黃金在 1724.5 美元。

上週四美國上周首次申請失業救濟人數達 383.9 萬人，按周減少 60.3 萬人，但多過市場預期的 350 萬人，消息令美股受壓，美股三大指數回吐，當中道指下跌 288 點或 1.17%，標指及納指則分別下跌 0.92% 及 0.28%。十年期債息回升至 0.646%。美滙指數在 99.03。六月紐約期油回升至 18.84 美元。恐慌指數 VIX 上升 9.35% 至 34.15，黃金在 1694.2 美元。

上週五川普指控肺炎病毒源於武漢病毒研究所，並威脅對華徵收關稅，加上科技股表現不濟，美股三大指數受壓，當中道指下跌 622 點或 2.55%，標指及納指則分別下跌 2.81% 及 3.2%。十年期債息回落至 0.618%。美滙指數在 98.68。六月紐約期油回升至 19.69 美元。恐慌指數 VIX 上升 8.9% 至 37.19，黃金在 1710.2 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：新鴻基地產（00016）向平安人壽出售西九高鐵站項目 25% 權益，作價為 93.94 億元。項目包括興建辦公大廈，並實際地享有該辦公大廈之所有經濟權利及利益，及實際上承擔其一切責任及債務。另外，郭氏家族也向買家出售項目 5% 權益．涉 18.79 億元。交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈部分的 50%、30% 及 20% 權益。至於項目中的零售部分將繼續由新地全資持有。去年新地獨資以 422.32 億元投得上述地皮，成為香港史上最貴地王。

香港醫思醫療集團（02138）公布，獲冠君產業信託（02778）附屬，以每股 4.2 元認購 807.89 萬新股，佔該公司經擴大後股本約 0.812%。認購價較該股今日收市價 4.25 元，折讓約 1.18%。認購事項所得款項約 3390 萬元，已與租賃款項作抵消。作為冠君持有的朗豪坊辦公大樓物業的最大租戶，認購事項加強冠君與該公司之間的合作。

富力地產（2777）公布，首季純利按年倒退 83% 至 6657 萬元（人民幣，下同），每股基本收益 0.02 元，按年跌 85%。首季營業總收入跌 4.9% 至 97.88 億元，營業總成本則升 6% 至 101.43 億元。期內流動負債增加 24.8% 至 996.78 億元，當中一年內到期的非流動負債大增 70%。

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