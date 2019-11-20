欣興擁BT、HDI及ABF三大成長主軸 外資調升目標價到62元

欣興 (3037-TW) 第 3 季稅後純益衝上 12.61 億元，創 32 季以來新高，超越上半年 9.19 億元表現，每股純益 0.87 元，歐系外資今 (20) 日發布最新報告指出，欣興獲 BT、HDI 及 ABF 三大成長主軸挹注，調高目標價達 62 元

PCB 廠欣興第 3 季營收 229.49 億元，創新高，毛利率 15.36%，季增 2.16 個百分點，年增 1.26 個百分點，稅後純益 12.61 億元，創 32 季來新高，單季每股純益 0.87 元。

欣興前 3 季營收為 599.63 億元，毛利率 13.48%，年增 3.92 個百分點，稅後純益 21.8 億元，年增 1.28 倍，每股純益為 1.5 元。

歐系外資表示，欣興從 2018 年第 3 季以來獲利表現優於預期，主要是占營收 25% 的 ABF 載板產品結構改善，隨著 Android 陣營 5G 智慧型手機發表，加上新款 iPhone 將在 2020 年上市，外資看好規格升級需求加上供貨短缺，欣興 HDI 產品毛利率將從明年首季開始提升，而欣興 HDI 產品毛利率則達 10-15%，低於同業平均 20-25%，未來仍有很大的成長空間。

歐系外資表示，5G 智慧型手機採用半導體零件價值提高，欣興 BT 載板產品在大中華區客戶市占領先，可望受惠升級趨勢，亞系外資也預估， ABF 載板 2020 年、2021 年營收將成長 15%、30%，給欣興「買進」評等，目標價調高至 62 元。

欣興今年前 3 季稅後純益 21.8 億元，年增 1.28 倍，每股純益為 1.5 元。歐系外資評估，欣興今年每股純益預估為 2.26 元，2020 年每股純益為 4.14 元，2021 年 5.16 元。