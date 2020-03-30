〈欣興展望〉欣興IC載板訂單能見度高 訂單可看到Q2後

PCB 廠欣興電子 (3037-TW) 今 (30) 日召開線上法說，在新冠肺炎疫情延燒全球同時，公司 IC 載板自去年第 4 季起產能就維持滿載，目前訂單至少看到第 2 季後，欣興將進一步擴大兩岸投資，至今年底止，產能較去年擴充高達 12%。

欣興 2019 年營收 825.36 億元改寫歷史新高，毛利率 13.71%、稅後純益 32.6 億元，創近 7 年新高，年增 91.16%，每股純益 2.24 元，日前董事會也決議，每股擬配發 1.1 元現金股利，為 7 年來最佳。

欣興去年第 4 季表現略低於第 3 季，營收為 225.72 億元，毛利率 14.32%，季減 1.04 個百分點，年增 0.2 個百分點，稅後純益 10.8 億元，季減 14.36%，單季每股純益為 0.74 元，也低於第 3 季的每股純益 0.87 元。

雖然欣興近年獲利改善優於預期，但是第 4 季營收、獲利雙雙衰退，欣興主管指出，第 4 季營收 225.72 億元較第 3 季 229.49 億元下滑，且新台幣大幅升值，進而影響毛利率表下滑，同時 HDI 出貨中、低階比重提升，同步影響毛利率。

欣興去年第 4 季產能利用，IC 戴板維持 75-80% 的滿載水準，PCB 在 80% ，軟板生產線維持 80% ，HDI 則高達 85-90%，欣興指出，就 ABF 等 IC 載板的生產業務特性而言，80% 的產能利用率已成產能巔峰滿載狀態，預計今年第 1 季、第 2 季的 IC 載板都將維持於滿載的生產。