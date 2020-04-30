台北市最新實價揭露 多筆億級豪宅賠售出場

最新實價揭露資訊顯示，台北市出現多筆知名上億元豪宅賠售交易，根據全國不動產企研室統計，包括中山區「中山世紀」、金華街名宅「大安石翫」，以及內湖名宅「國美詠山」，在今年 1 月份各有 1 筆交易紀錄，這 3 筆交易都是賠售出場。

全國不動產企研室表示，中山區「中山世紀」曾被媒體稱為「落難豪宅」，其 14 樓頂樓戶在 2017 年 11 月，以總價 1 億 5300 萬元售出，相較 2013 年預售時的 1 億 8971 萬元價格，慘賠達 3671 萬元出場；而此次再出現 11 樓交易，根據實價登錄顯示，「中山世紀」在今年 1 月出現 1 億 2500 萬元交易，而前一手屋主在 2018 年 10 月以 1 億 5200 萬元買進，等於是持有 1 年多，就賠了 2700 萬元。

全國不動產董事長葉春智指出，「中山世紀」位中山北路二段，鄰近民權西路捷運站，設計格局為單層單戶，共 13 戶。在 2013 年房市正火熱時預售，因此即使規劃大坪數豪宅，當時仍締造三個月完銷的銷售佳績，買方名人群聚。不過隨著房市下修，開始出現賠售狀況，此次 11 樓戶不僅賠了 2700 萬元，單價也從 107.5 萬元下修至 86.43 萬元，不但創下社區單價新低，更跌破百萬元行情。

另外，大安區「大安石翫」，位於金華街，目前實價登錄只揭露 3 筆交易，全國不動產總經理藍怡婷表示，其中 4 樓戶在 2015 年 12 月以 1 億 1000 萬成交，屋主持有 4 年，於今年 1 月以 1 億元整售出，賠了約 1 千萬元。以此筆交易面積共 115.25 坪，含 6 個坡道機械車位、約 1200 萬元行情拆算，每坪從 115.59 萬元跌落至 103.8 萬元，顯示即使是大安區燙金門牌，在房市波動下也難逃虧損，單價也創下社區新低。

內湖億級名宅「國美詠山」，最新一筆實價登錄交易時間，也在今年 1 月，交易戶別是該案的 11 樓戶，165.37 坪以 1 億 338 萬元買出，拆算車位後單價約為 64.37 萬。前屋主是在 2011 年 7 月進場，當時以 1 億 510 萬元買進，大約持有 8 年多，小虧 172 萬。

全國不動產內湖民權店店長吳澤民透露，「國美詠山」屋齡 6 年，地點位環山路、港墘路，屬享山色景觀的豪宅大樓，最高成交曾達 7 字頭，由於屬於大坪數產品，相較周邊單價達百萬元豪宅，單價 6 字頭相對親民，加上擁有麗山明星學區加持，因此該社區多年來賺賠都有，但價差並不會太大，房價可說是具有一定支撐力，以此次僅賠售 172 萬元來看，1 坪僅下修約 1 萬元，以億級產品來說表現還算不錯。

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