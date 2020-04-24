研調：韓提出毫米波5G解決方案 將再掀產業熱潮

研調機構光電協進會出具報告指出，三星使用載波聚合及 MU-MIMO(多用戶、多輸入、多輸出) 等兩大技術，提出從晶片、無線電波、核心網路到雲端平台的 5G 解決方案，應用於毫米波 28GHz、39GHz 頻率，讓原本較不受注目的 5G 毫米波頻譜，再次吸引產業目光。

光電協進會表示，三星結合 800MHz 毫米波頻譜與 MU-MIMO 技術，在設備上可達到 4.3Gbps 的速度，5G 解決方案更可同時用在中頻帶 2.5GHz、3.5GHz 和毫米波 28GHz、39GHz 頻率。

光電協進會表示，毫米波頻譜的頻帶較寬，在高速下，用戶可體驗的 5G 行動服務內容也較豐富，例如 8K 影音串流、AR 遠程學習、VR 電話會議等；目前日本、韓國及美國都已分配 5G 毫米波頻譜，預計未來將有超過 15 個國家，加入 5G 毫米波頻譜行列。

其中，韓國開始注意力放在 5G 毫米波上，該國三大電信業者，先在企業對企業部門中部署 5G 毫米波，希望今年將毫米波 5G 商業化，等到明、後年才會向消費者提供 5G 毫米波訊號；美國電信商 Verizon，今年將把 5G 毫米波服務，擴展到美國等其他 30 個城市；Verizon、T-Mobile 及 AT&T 已花費數十億美元，購買毫米波頻譜許可證。

光電協進會表示，韓國已推行中頻 3.5GHz 頻譜，且占整體無線網路流量近 25%，由於中頻的傳輸距離比毫米波頻譜遠，因此目前 5G 設備中，有 7 成支援中頻帶和低頻帶頻譜，僅 3 成支援毫米波，儘管毫米波在執行上困難重重，但已有多個國家開始執行毫米波，預期未來毫米波頻譜有機會成為 5G 網路重要一環。