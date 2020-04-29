〈財報〉 星巴克獲利腰斬銷售減1成 疫情衝擊本季加劇下季趨緩

星巴克 (SBUX-US) 週二 (28 日) 盤後公布截至 3 月 29 日為止的會計年度第 2 季財報，由於美、中兩大市場的門市受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而關閉，獲利腰斬、全球同店銷售下滑，盤後股價應聲挫跌。這家咖啡龍頭表示，疫情影響將在本季 (會計年度 Q3) 加劇，下季才會趨於和緩。

星巴克週二盤後股價下跌 1.2%。稍早收盤報每股 78.69 美元，上漲 1.22%。

星巴克股價走勢圖。(來源: CNBC)

2020 年度 Q2(3 月 29 日止) 財報關鍵數字

調整後 EPS 為 0.32 美元 vs. 0.34 美元 (Refinitiv 調查)

淨利 3.284 億美元，年減 47%

全球同店銷售年減 10% vs. 年減 9.7%(市場預期)

淨營收 60 億美元 vs. 58.9 億美元 (Refinitiv 調查)

星巴克表示，Q2 年減 5% 反映民眾被要求居家避疫、門市關閉的影響，預估門市關閉、工時縮點、消費者流量減少，Q2 營收折損 9.15 億美元。獲利近乎腰斬則和防疫準備、提高時薪等措施有關。

星巴克 Q2 全球同店銷售年減 10%，其中美國同店銷售下降 3%。根據該公司之前在申報文件中揭露的資訊，美國同店銷售在 Q2 前 10 週增加 8%，但疫情爆發後轉弱。

星巴克同店銷售變動。(來源: CNBC)

星巴克 Q2 中國同店銷售銳減 50%，不過隨著中國門市在 2 月底陸續恢復營業，消費者也逐漸習慣消費新常態，星巴克在中國的業績逐漸回溫。

星巴克表示，在中國的門市約 98% 已經復業，各店已經調整工時並遵守嚴格的安全準則。預估下半年星巴克中國同店銷售將反彈，但 2020 年度業績預估仍將下滑 15-25%。

美國約半數直營星巴克門市仍關閉，下週起陸續恢復營業。星巴克預期，到 6 月初約 90% 美國直營店可以在調整營運時間的狀態復業，營運長 Roz Brewer 表示，計劃在夏季推出路邊免下車取餐 (curbside pickup) 服務。

星巴克在 Q2 尾聲手中有 25.7 億美元現金和約當現金，該公司已經暫緩實施庫藏股，但仍發放股利給投資人。

公司看法與展望

星巴克早在 4 月初便以疫情的「變動性本質」為由，宣布不提供財測。

星巴克週二表示，鑒於各地實施封鎖措施，疫情對業績的影響將在本季 (2020 年度 Q3) 加劇，下季才會趨緩。

星巴克發布聲明說：「依據我們在中國的經驗，我們相信 COVID-19 的影響是暫時性的，業務將隨時間完全復原。」