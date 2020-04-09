星巴克估Q2獲利腰斬 取消2020年度財測

星巴克 (SBUX-US) 週三 (8 日) 表示，第二季獲利可能驟減 47%，將取消 2020 年度 (止於 9 月) 的財務預測，預警武漢肺炎 (COVID-19) 疫情造成的打擊將長達六個月之久，盤後股價挫跌逾 2%。

這家全球最大連鎖咖啡業者並表示將暫緩庫藏股計畫，並採取削減成本的措施，但仍會發放季度股利。

星巴克股價週三收盤大漲 4.16%，不過盤後交易下挫一度下挫 4.3%，之後跌幅收斂至 2.2%。星巴克今年來下跌 13%，優於大部分餐飲同業。

星巴克股價 K 線圖。(來源: investing.com)

星巴克預估，在止於 3 月 29 日的會計年度第二季中，EPS 約 28 美分，和一年前預估的 53 美分相比下滑一半，主要反映疫情期間流失的業績以及更高的成本。星巴克將在 4 月 28 日公布完整的第二季財報。

中國門市因武漢肺炎疫情中斷營運，預估讓第二季 EPS 折損 15 美分到 18 美分。

星巴克表示，美國同店銷售自 3 月 12 日起開始下滑，之後持續惡化，到月底的的年比減幅達到 60-70%。然而在 3 月 11 日之前，美國第二季同店銷售成長 8%，是四年來最強增幅。

中國營收比公司先前預估少了約 4 億美元，同店銷售暴減 50%。

星巴克依據先前在中國等亞洲國家疫情大流行的經驗做出評估，表示武漢肺炎疫情對公司的財務衝擊可能延續長達六個月。

星巴克的中國門市上月因為封城而關閉，如今正設法遵循亞洲其他國家的社交距離規定調整營運，因玵對美國等疫情稍後爆發地區的業務發展有初步輪廓。

麥當勞 (MCD-US) 和星巴克同樣面臨疫情考驗，該公司週三表示原本穩定成長的業績，進入 3 月隨著美國武漢肺炎疫情急轉直下而急速惡化。