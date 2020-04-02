「中國版星巴克」瑞幸爆財報造假 早盤崩逾70%+五度熔斷

週四 (2 日)，有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡 (LK-US) 遭爆營運長及下屬員工涉嫌偽造財報，盤前一度崩跌 80%，自昨日收盤價 26.2 美元一路直直落至 4 美元，並在開盤後觸及日內五度熔斷。

截至台北時間週四晚間 22 時許，瑞幸跌幅達 69.83%，盤中觸及日內五度熔斷，目前報每股 7.88 美元。

瑞幸咖啡股價日線走勢 (圖：Investing.com)

今年 1 月 31 日，知名做空機構渾水研究 (Muddy Waters Research) 稱其收到一份關於瑞幸咖啡的匿名報告，報告指出瑞幸自 2019 年 Q3 起開始捏造公司財務和運營數據，包含誇大每日訂單量、商品淨售價等，透過營造獲利假象來掩蓋虧損事實，渾水認為報告內容屬實而決定公告。

瑞幸回應，經公司獨立特別委員會調查，證實營運長及其部分下屬員工涉嫌不當行為，根據調查，自 2019 年第二季至第四季，瑞幸偽造交易相關的總銷售額高達人民幣 22 億元，期間內的部分成本及費用也因偽造交易而大幅膨脹，不過由於調查仍在進行，數據可能隨著內部調查而出現變化。

目前該公司尚未發布 2019 財年 Q4 財報和年報，公司官網也還未公告發布日期。

瑞幸稱，公司正在評估不當行為對其財報的整體財務影響，因此投資人不應再依賴公司以前的財報和截至 9 月 30 日為止共 9 個月的營收狀況，包含對 2019 年第四季產品凈收入的財測，以及這些與合併財報相關的所有訊息。

目前，瑞幸董事會已接受特別委員會提議之補教措施，包含解僱營運長劉劍和涉嫌不當行為的員工，針對參與人士採取適當法律行動，且中止和虛假交易涉及方的合約及交易行為。

根據瑞幸官網資料，營運長 (COO) 劉劍 2005 年自中央財經大學取得勞動與社會保障專業學士學位後，曾先後擔任神州租車車輛管理中心副主任和收益管理負責人，自 2018 年 5 月起擔任瑞幸咖啡 COO，2019 年 2 月起擔任公司董事。