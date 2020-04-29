Evercore：疫情過後 蘋果將占據更有利的復甦位置

蘋果 (AAPL-US) 預計像大多數美國科技公司一樣，無法達到原本的財務預期，不過分析師認為，隨著疫情過後，蘋果的復甦速度可能會快過其他巨頭。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 本週發布研究報告認為，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後快速復甦的世界中，蘋果比多數公司占據更有利的地位，「我們認為需求只是延後了、而非取消。」

Daryanani 同時也看好 399 美元 iPhone SE 的推出，對中國市場的幫助。

受疫情影響，蘋果已經關閉在美國和歐洲的零售店，而中國則是唯一能重新開放所有專賣店的主要市場。本月稍早，數家中國線上零售商大砍 iPhone 11 售價最多達 18%，以提升銷售，這也是蘋果在此地多次採用的策略。

稍早數據顯示，在疫情過後，中國手機市場正在迅速復甦，而蘋果僅受些微影響。

政府數據顯示，上個月中國 iPhone 的銷量較去年同期增長了 21%，較 2 月增長了兩倍多，這代表著，今年第 1 季的總銷量可能僅下滑了 1%。

Daryanani 認為，由於疫情沉重打擊經濟，預計消費者支出將大幅減少，不過在便宜的新機及舊機降價之下，蘋果的情況會相對更好。

Canalys 追踪智慧手機行業的 Nicole Peng 表示，更便宜的 iPhone SE，可能會吸引 iPhone 用戶選擇更換新機，不然在疲弱的經濟環境下，他們將延後這麼做。

她認為，在經濟不景氣時，人們想避開不確定性，而蘋果等品牌品質有保障，使人們減少對故障或售後服務的擔心，可以吸引購買者。

蘋果預計推出的 5G 新機，在當前的經濟環境下，反而可能面臨挑戰。

研究機構 Strategy Analytics 追踪智慧手機行業的 Linda Sui 指出，在中國沒有大量補貼之下，消費者恐怕不會熱切地想升級成昂貴的 5G 手機。