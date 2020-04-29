蘋果iPhone印度首季銷售年增79% 躍升超高階領先品牌

Counterpoint Research 本週發布數據指出，蘋果 (AAPL-US) 在印度持續拓展市場，在激烈競爭下，今年第 1 季在印度銷售仍然繳出 79% 的高成長，並成為印度「超高階手機」的領導品牌。

數據指出，印度智慧手機市場今年第 1 季僅成長 4%，至略高於 3100 萬支。其中 1、2 月由於新機及大幅促銷活動，出貨量均快速增長，但 3 月遭逢疫情打擊，單月銷售大減 19%。

儘管如此，蘋果仍在印度市場取得年增 79% 的高成長，居主要品牌第 3，僅次於 realme (119%) 和 OPPO (83%)。

在售價超過 4.5 萬盧比 (592 美元) 的「超高階手機」中，蘋果市占率來到 55% 居首，但在整體手機市場，蘋果市占仍然排不上前 5，小米、Vivio 和三星處於市場領先地位。

(圖表取自 Counterpoint)

蘋果本季銷售的成功，很大程度來自促銷活動，iPhone 11 的出貨量強勁，Flipkart、亞馬遜均多次推出促銷優惠價。例如，iPhone 11 原價為 6.49 萬盧比起，但在折扣之後，買家可以約 5.8 萬盧比的價格取得。

對蘋果來說，印度是一個重要的新興市場，這家 iPhone 生產商在這個重視產品售價的市場，一直未能取得顯著成效。

展望未來，Counterpoint Research 的研究分析師 Jain 認為，受疫情影響，預計 2020 年印度智慧手機出貨量將下降 10%。