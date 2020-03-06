星巴克：Q2中國同店銷售恐驟減50%

星巴克 (SBUX-US) 週四 (5 日) 警告投資人，由於武漢肺炎 (COVID-19) 的爆發而導致中國的連鎖店關閉，可能讓第 2 財季的中國同店銷售額下降 50%。

不過，該公司表示，中國的業務已出現回升跡象，並且美國市場尚未發現任何放緩。

星巴克在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中說，以整個財政年度而論，門市關閉將使中國營收減少 4 億至 4.3 億美元。

在肺炎疫情爆發之前，星巴克預測中國第 2 季同店銷售額將成長約 3%。但是在 1 月下旬中國爆發疫情後，迫使星巴克在 2 月初關閉了大部分門市。

星巴克第 1 季中國營收約佔其總營收的 10%。

星巴克表示，目前在中國 90% 以上的門市現已重新開業，但都在提高安全性的前提下運作，包括盡量減少咖啡館座位。該公司表示，由於客流量和車流量持續偏低，這些咖啡館也減少了營業時間。

星巴克表示，它計劃在本季末重開所有店面，與 2 月的嚴重放緩相比，人們外出情形「將適度改善」。聲明補充說，該公司已暫停在中國開設新店，並已將部分新店開幕延後至下個財年。

星巴克 CEO Kevin Johnson 在文件中說：「總而言之，我們看到中國出現令人鼓舞的復甦跡象，美國業務動能仍在繼續，我們準備應對疫情對全球每個市場的影響。」

星巴克之前曾在第 1 季財報中表示，疫情的爆發可能對 2020 財年的前景造成打擊，但該公司表示，影響的程度將取決於關店的時間。