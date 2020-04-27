超低利率生財術 股債投資掌握2關鍵

美歐領頭降息，新興市場積極跟進，台灣央行在 3 月底也大動作降息一碼，當超低利率成為市場主旋律，追求收益更要提高風險意識，股票投資須重視高品質，可以巴菲特價值投資法篩選個股；債券則採「啞鈴式」投資組合策略，在風險與收益獲取平衡。

台灣銀行存款利率掉到 0.8% 上下，加上央行總裁楊金龍暗示繼續寬鬆，若後續再降息，錢放在銀行的利息就愈來愈薄。面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」，由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

低利率環境下，雖然可以容忍較高本益比，但體質較差的企業也將面臨淘汰危機，因此股票投資更要重視高品質，選擇耐震、長期競爭力佳的好公司，才能對抗風險。

以台股為例，可用巴菲特價值投資法、高 ROE(股東權益報酬率)、高獲利、配息穩定的個股為優先選擇；也可考慮實質資產特別股，這類介於普通股和債券之間的固定收益概念資產，讓投資人能夠定期收息，但在面臨資金需求時，因為具備流動性高優勢，可以很快變現。

債券的部分，雖然高收益債、新興市場債可提供更好的利息收益，但波動也降大；高評等債券收益偏低，卻相對穩健。因此，可採取多元債券投資組合，將高評等債、新興債、高收益債分散持有，或直接持有多元收益債券，是比較簡單的工具。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，短天期債券信評略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處，不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。

