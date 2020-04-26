17年來沒賺錢、美國廠因疫情停工 特斯拉憑什麼讓股價逆勢飆漲7成？

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

2020 上半年，表現最「戲劇化」的公司，電動車龍頭特斯拉（Tesla）肯定榜上有名。

1 月 7 日，特斯拉上海廠開工滿一周年，股價來到每股近 470 美元，比去年多徘徊在 200 美元左右成長 1 倍多。

1 月 30 日，去年第 4 季財報公布，特斯拉營收、獲利都高出預期，交出連 2 季獲利、電池事業單季首度獲利的成績單，且上海廠持續量產、中國市場看好，股價一路走高。

2 月 19 日，站在浪頭上的特斯拉股價來到 917 美元高點，更以 1700 億美元市值，穩居僅次於日本豐田的全球第 2 大汽車製造公司。

暴跌暴起 特斯拉上演大驚奇

美國廠停工 股價今年來逆漲 7 成

沒想到，全球武漢肺炎疫情大流行，衝擊特斯拉的產線，華爾街分析師紛紛下修其交車量和目標價，股價開始直直落，3 月 18 日特斯拉股價跌至近期低點每股 361 美元。

4 月 2 日，特斯拉宣布首季交車達 8 萬 8400 輛、優於華爾街因疫情而下修的 7 萬 9000 輛，並締造史上最佳第 1 季表現，股價又應聲大漲。截至 20 日，股價反彈到 746 美元，算一算，今年來股價竟逆勢飆漲逾 7 成！

特斯拉從 2003 年創立以來，沒有任何 1 年賺錢，即使去年下半年開始獲利，整年結算仍舊虧損。但是，預期特斯拉將加大力度拉動上海廠平價車款 Model 3 出貨，也象徵解決過去一直因價格太高問題所造成的銷售大瓶頸，加上其與中國電池大廠寧德時代合作在內的新電池技術等新進展，特斯拉依舊站在趨勢浪頭上。

減碳趨勢推波助瀾

環保與戰略考量 各國加速推電動車

「電動車是一個不可擋的趨勢。」健瑞集團執行長、鍛造輪圈大廠巧新科技前總經理石呈澤觀察，要求各國減碳的《巴黎協定》2016 年簽署生效，今年正式實施，政府政策一定透過各種補貼和限制，降低對燃油的依賴。

「2020 是電動車元年，二氧化碳排放須減量，今年對所有車廠都有壓力。」對於今年電動車的大爆發，石呈澤這樣描述。

「今年幾乎不同品牌都有推出電動車的時間表，從確定推出車款看，確實是高峰。」工研院產科國際所智慧車輛與系統研究部經理謝騄璘觀察。但他也不諱言，現階段的疫情黑天鵝，造成中國前 2 月電動車銷量下滑五成，其後還有供應鏈零組件能否備齊等斷鏈危機。

前 10 大車廠火力全開

20 個知名品牌都有純電動車計畫

從去年開始，全球前 10 大車廠也一改過去遲滯的電動車腳步，開始火力全開宣布電動車計畫。目前全球 20 個知名汽車品牌，今年都有新推出純電動車新車的計畫，其中更至少有 6 款如福斯、Toyota、Lexus 等品牌首度推出的純電動車車款。

像微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）就入手了 1 輛保時捷（Porsche）首款電動車 Taycan。「我必須說，這是 1 輛高檔車，但也非常非常酷，這是我的第 1 輛電動汽車，我非常喜歡它。」氣得馬斯克隔空嗆聲說：「老實說，令人熱情全滅。」

眾多車廠中，尤其可以感受到福斯集團發展電動車的強烈企圖心，這家擁有 12 個品牌的德國集團在 2018 年售出了 4 萬輛電動汽車，只占其銷售額的 4％，但到 2025 年，它的目標是銷售 300 萬輛，預計占其全球產量的 4 分之 1。

來源：《今周刊》 第 1218 期

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