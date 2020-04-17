特斯拉為何連漲9日？分析師列3大原因

特斯拉 (TSLA-US) 已連續 9 日上漲，週四上漲 2.1% 至 745.21 美元。

特斯拉自 4 月 2 日重挫 5.6% 至每股 454 美元以來，已上漲 65％，今年迄今漲幅近 80%，壓倒性勝過大盤同期 2 位數跌幅的表現。更甚者，特斯拉本週大漲 31%，道指同期仍下跌，S&P 500 也僅微幅上漲。

瑞信近期將特斯拉股票評價自「拋售」升級至「持有」；高盛週三甫發布報告，給予特斯拉「買進」評級，進一步推升股價。

這樣勢如破竹的漲勢令投資者想一探究竟，《巴倫》週刊專欄 Al Root 列出 3 大原因：

1. 軋空

任何股票飆漲時，都會引發空頭回補的浪潮，而特斯拉是遭賣空數一數二高的美股，特斯拉約莫 2000 萬股或約 14% 在外流通股一直處於賣空，因此特斯拉飆漲會引起更大幅度的軋空行情。

2. 特斯拉屬性

有時股票漲勢純粹因為該股票起伏向來如此，交易者喜歡高波動性的股票，因為只有大幅波動才有可能獲得大幅收益，相反地，如果交易的股票走勢持平，就不太可能靠來回進出賺大錢，雖然每日價值的變化很小，但單日振幅大的話就能吸引投資者短線進出。

3. 財報在即

除此之外，特斯拉將於 4 月 29 日發布財報，在發布之前投資者的交易活動會增加，因為投資者會趁此時部署倉位。根據期權市場，特斯拉預計在財報發布時會波動 10% 至 20%，這樣的波動範圍很大，再次反映近期的波動性。前面 3 次特斯拉公布財報時，股價振幅平均 14%。

特斯拉即將公布的財報和電話會議可能會聚焦在汽車生產，因為特斯拉在 3 月時受限防疫居家命令而停止生產，另外還有近期銷售和新產品導入也是重點。

特斯拉 Model Y 即將推出，可望成為特斯拉最暢銷車款，因為美國消費者偏好較大型 SUV 尺寸的車款，美國銷售的汽車大部分是 SUV、卡車和跨界車。

特斯拉此回股價反彈後已讓股價本益比達到 2020 年預估獲利的 400 倍，此倍數相當驚人，但特斯拉成長也很快速。特斯拉交易價格是 2021 預估獲利 64 倍，每股收益近 12 美元。