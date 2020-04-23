90%漲幅太超過？特斯拉遭美銀降評

特斯拉 (TSLA-US) 股價從 3 月 18 日低點開始水漲船高，至今漲幅達到 90%，然而對華爾街而言，特斯拉似乎漲過頭了。

美銀分析師 John Murphy 週三 (22 日) 將特斯拉股票評級下調為「賣出」，並將目標價從每股 500 美元下調至 485 美元，然而這仍擋不住特斯拉的漲勢。

週三特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 6.61%，以每股 732.11 美元作收，儘管慘遭降評，特斯拉依然如故，股價不斷上揚。

特斯拉股價 (圖片: Google)

分析師認為特斯拉股價瘋狂的漲勢，使其估值過高，今年特斯拉股價開始從低點反彈時，價格比起先前 Murphy 給的 500 美元目標價整整低 38%。

不過分析師在特斯拉 Q1 財報週前夕，調降特斯拉目標價，透露其對疫情下全球汽車需求的隱憂。3 月份美國汽車銷量下滑 35%，市場預期四月份車市景氣更加低迷。

根據 FactSet 數據，僅有 24% 的分析師將其股票評為買入評級，低於道瓊工業指數股票平均 55% 的買入評級占比。

此外，特斯拉市場共識平均目標價為每股 510 美元，遠低於近期股價水平，分析師看跌該檔股票，因此目標價通常遠低於特斯拉當前股價。

不過特斯拉股價已連續十天上漲，今年一次漲幅是去年多次漲幅累計的九倍。股價從 52 週來最低點上漲約 300%，並且今年迄今為止累計上漲約 70%，這樣的收益壓過標普 500 指數其他汽車股的回報率。

分析師平均預期特斯拉 Q1 每股虧損為 26 美分，銷售額為 62 億美元。John Murphy 預計該季度虧損 40 美分。