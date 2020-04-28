算利教官、怪老子、蕭碧燕 教你用這 幾招財富大復活

新冠病毒疫情、低油價造成股債市崩跌，

投資人還在猶豫該逢低加碼或認賠出場時，

3 位曾經接受股災洗禮的投資達人

卻已經擬定好策略與操作方式，

趁此良機買進，再大賺一次。

股災下半場這樣做

盤點資金 逢低加碼

撰文: 張國蓮

新冠病毒疫情衝擊全球經濟，2020 年 3 月的股債災情讓許多投資人心痛，基金討論區裡塞滿基金賠了多少、該不該認賠、何時該加碼等聲音，而這些聲音顯示投資人眼光卡在目前的情況裡，心情還未從賠很慘的思緒中抽離，因此無法決定該怎麼做。

此時，投資人不妨試著將眼光拉長至 12～18 個月後，問問自己到時手中的投資還會虧這麼多嗎？會不會已經轉虧為賺了？因為根據 MSCI 研究，過去 9 次金融市場危機，市場恢復原有秩序所需時間最長為 311 天，最少 7 天，平均而言大約是 123 天。

拉長投資時間

重挫只是一個短期回檔

換言之，短期重挫只是金融市場長期向上的一個短暫回檔而已，除非是今年或明年需要用錢，才會立即受到影響，否則一個以存退休金、教育金等目標所進行的長期投資，若達到目標的時間還很久，例如至少還有 5 年，在目前多數專家預期經濟景氣（GDP）、金融市場在未來 12～18 個月內逐步回復機率大的情況下，其實可以不必過度擔心。

為何經濟景氣與金融市場約至少需 1 年時間才會回復？原因是，即使疫情受到控制，在疫情期間受到影響的民間消費與企業投資都需要一段時間來恢復，換句話說，至 2020 年第 3 季以前，相關的經濟數據肯定都很糟。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）即表示，今年美國 GDP 成長率至少被影響 0.4%，歐洲極有可能步入衰退，亞洲國家則會受到全球需求與消費減少的衝擊。至於各國央行積極實施寬鬆貨幣及財政政策，大量挹注流動性支撐金融市場，短期內仍因籠罩在恐慌情緒中而效益有限，等到各國復工以及市場情緒回穩後，刺激政策才會有顯著的效果。

當然股市的表現多領先經濟基本面，因此可能出現相關經濟數據不佳，但股市卻開始反彈向上並伴隨著大幅波動的情況。基於未來不確定性因素繁雜，建議投資人與其一直去猜測底部在哪裡，不如全面檢視個人目前現金部位與未來現金流的多寡及穩定性，評估是否可以撐過股債災情的下半場，甚至逢低加碼，這才是攸關未來財富增長的關鍵。

畢竟碰到股災，絕對是長線買點區，只是會跌多深、盤多久，沒人知道。若投資人清楚自己能接受資金套牢多久，手中的資金可以持續定期定額投資至少 12 個月，那麼接下來就是把資金配置做好，並逢低分批買進。

至於該怎麼挑，怎麼買，可以參考後面的〈存股篇〉、〈ETF 篇〉與〈基金篇〉中專家提供的建議。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 5 月號第 152 期