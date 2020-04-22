小摩：油價崩跌衝擊印尼公債 印度公債卻從中受惠

據《彭博》報導，儘管近日來的油價大跌，對於印尼的債券市場造成衝擊，並導致公債殖利率上升，但對於印度市場而言卻是個好消息，由於印度為石油進口國，因此受惠於油價的下跌，反而得以疏緩新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的損害。

小摩策略師 Alexander Wolf 表示，由於全球經濟成長不振及外資的流出，導致印尼面臨經常帳赤字擴大的威脅，再加上近日來的油價重挫，導致大宗商品價格的下跌，而印尼又是全球最大的棕櫚油生產國、以及最大的燃料煤出口國，因此，Wolf 預期，印尼市場的投資風險將上升，且資產價格亦將受到衝擊。

由於肺炎疫情導致市場不確定性增加，投資人紛紛減少新興市場資產的持有，並提高避險性資產的投資部位，導致印度公債價格自今年以來，已下跌了 2%，儘管如此，下跌幅度仍小於印尼公債的 11%；此外，今年以來，印尼盾匯價的跌幅亦較印度盧比為大，且為亞洲國家中表現最差的貨幣。

印尼 10 年期公債、印度 10 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

另外，雖然美國聯準會 (Fed) 於日前宣佈，將提供印尼 600 億美元的附買回額度，以疏緩美元短缺的壓力，但印尼央行仍將採取大規模的貨幣寬鬆政策，並直接購買政府公債。Wolf 表示，不看好印尼公債的價格走勢，且央行的債券購買計劃，亦將導致印尼盾匯價進一步走弱。

雖然信評機構標普 (S&P) 將印尼的主權評等評為 BBB，較印度的 BBB - 為高，但在信用違約交換 (CDS) 市場上，投資人仍認為印尼公債的違約風險較印度為高。

印度公債發行成本呈下降趨勢 (圖：Bloomberg)

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