TOYOTA在法國復工 福斯、戴姆勒也計畫在本週擴大復工範圍

根據日本《NHK》報導，豐田汽車 (7203-JP) 的法國工廠在停工 5 週後，有部分員工已經在 4 月 21 日回到工廠上班。目前的日產能只有 50 輛左右，遠不及停工前的 1100 輛。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，豐田在日前停止歐洲的所有生產活動。豐田位在法國北部城市瓦朗謝訥的工廠，也由於封城的關係自 3 月 17 日展開停工，但是日前工會與當局在防疫措施上達成共識，也因而決定在本週復工。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

豐田的法國工廠生產小型車「Yaris」，2019 年生產了 22.4 萬輛，約占該公司全球產量的 2%。

工廠員工在復工後被分為 3 個團體，作業時間也先維持在上午 7 點到下午 3 點，在保持安全距離下作業。一天所生產的台數只有 50 輛左右，大幅少於停工前的每日 1100 輛水準。

另外，根據《日本經濟新聞》4 月 13 日報導，豐田設在波蘭的引擎及零件工廠也將在 4 月 23 日重啟部分生產；俄羅斯工廠原本決定停工到 4 月 30 日，也再度延長，預計在 5 月 6 日復工。

豐田在歐洲有 7 座汽車組裝工廠，還有 2 個引擎與零件的生產據點。歐洲當地生產約占該公司全球產量的 9%，在 2018 年增加 0.4% 報 77.7 萬輛。

而除了豐田之外，歐洲的福斯、戴姆勒也都計畫在本週增加復工工廠的數量。然而在新冠肺炎的影響下，汽車銷售大幅滑落，難以預測工廠營運要到何時才能恢復過去水準。