為穩定匯率 印尼央行意外維持利率不變 下調經濟增長率至2.3%

印尼央行週二 (14 日) 維持基準利率不變，不過為向金融體系挹注流動性，央行宣布下調銀行存款準備金利率，期望幫助市場擺脫疫情危機，同時下調今年經濟增長率至 2.3%。

印尼央行將 7 天逆回購利率維持在 4.50% 不變，符合市場預期，在此之前，印尼央行已連續兩次降息，央行行長 Perry Warjiyo 表示問題在於全球不確定性依舊較高，央行的首要任務是維持印尼盾穩定，不過仍強調在低通膨的情況下尚有降息空間。

印尼盾自 1 月份高峰下跌 18％，在 3 月中觸及 16,620 美元後彌補部分跌幅，目前已漸趨穩定。截至台北時間週二 (14 日) 晚間 18 時許，印尼盾兌美元微漲 0.06%，至 15,630 兌 1 美元。

印尼盾兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

不過為了向金融體系釋放流動性，Warjiyo 表示，正將傳統銀行的存款準備金率下調 200 個基點，以及下調伊斯蘭銀行的存款準備金率 50 個基點，所有調整將自 5 月 1 日起生效。

此外，印尼央行預計今年經濟增長率為 2.3％，大幅低於上月預期的 4.2-4.6％，但符合多數國際組織預期，此前亞洲開發銀行 (ADB) 預計該國經濟增速將放緩至 2.5％，世界銀行預計增長率將降至 2.1％。

Warjiyo 表示：「全球經濟增長下滑和防疫措施對國內經濟造成影響，社會限制措施導致人民收入減少，進而引發消費、投資下滑。」

截至週二 (14 日)，印尼累計確診病例達 4839 例，死亡 459 例，死亡率已接近 10%，為全球最高的國家之一，由於檢測速度大幅落後，專家擔心該國感染程度可能更加嚴重。為防止疫情蔓延，印尼政府表示正在提高病毒檢測能力，同時考慮將封鎖措施擴大至首都雅加達以外地區。