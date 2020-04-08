印度鬆綁外資投資限制 債市前景看俏

自四月起印度政府將開放海外資金投入印度主權債，且投入單一企業公司金額提高。保德信投信指出，印度政府目標於三年內讓印度債券進入國際債市指數，預估被動資金將高達千億美元，此舉將有利印度債市表現，建議投資人可趁此波修正逢低布局，掌握印度優質收益率。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東指出，印度政府自 4/1 起，開放全球海外資金投資 5、10、30 年期印度主權債將無所限制；並且投資於公司債之限額將提高至 15 ％。倘若印度債進入國際債市指數，未來納入彭博、摩根、富時三大指數，被動資金將高達 1450 億美金。參考過去中國經驗，外資並不會等到中債納入指數才進場，而是隨著政策陸續開放提前進場，張世東預期待疫情回穩後市場資金將持續流入印度債市。(資料日期: Bloomberg& HSBC& 渣打銀行研究，2020/3/31，保德信投信整理)

資料日期: Bloomberg& HSBC& 渣打銀行研究，2020/3/31，保德信投信整理

儘管近來疫情擴散，金融市場波動加劇，惟印度參與率低，就全球供應價值鏈而言，生產受外在影響有限。觀察印度在此波疫情控制上，決策明快，近來進行三周舉國封城，且出台 1.7 兆盧比紓困方案，並於 3/27 提前降息 3 馬，同時調降銀行存準率，宣布貸款利息延後 3 個月。張世東分析，自去年 12 月起，印度央行採 OT、LTRO 和 TLTRO 持續挹注流動性，這也有利於印度債市收益率下滑，價格上漲。(資料來源：Bloomberg，2020/3/27，保德信投信整理)

張世東進一步分析，過去以來，印度外匯存底厚實，幫助印度在過去幾次全球危機裡安然挺過。目前印度央行外匯存底達 4699 億美元左右，當盧比大幅震盪時將可提供適時支撐。惟目前歐美疫情尚未回穩，市場投資信心尚待恢復，在波動加劇投資環境下，建議持有短天期、優質收益印度債券為主，可抵禦市場波動、擁有優質收益，建議投資人可逢此波修正，分批布局印度債，在零利率投資環境下，掌握優質收益來源。(資料來源：CEIC& HSBC，2020/3/20，保德信投信整理)

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