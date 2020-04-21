國際奧委要日本吞下大半延辦費用？日方全面否認

外傳國際奧林匹克委員會 (IOC) 要求日本負擔大多數東奧、帕奧的延期費用，負責東奧舉辦事宜的日本官員感到訝異，官房長官也在記者會上作出否認。

原定今年夏天舉辦的東京奧運，因新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行而延後到 2021 年的 7 月 23 日舉辦。日方估計將因此產生 3 千億日圓規模的追加費用。

在延辦費用的問題方面，根據日本《NHK》週二 (21 日) 報導，IOC 昨 (20) 日將來自媒體的問答內容放上官網，在態度上明確希望日本負擔多半費用。

IOC 在官網上表示，依照目前的契約條件，日本必須繼續負擔追加費用，日本首相安倍晉三也同意 IOC 有責任分擔該項費用。

此外，IOC 方面也清楚表示他們的負擔金額預估達到「數億美元，換算日圓後是數百億日圓。」這與日方預估的 3 千億日圓規模有著相當差距，等於是在態度上要求日本負擔大多數的費用。

對此，日本官房長官菅義偉在 21 日的記者會上，否認雙方有在追加費用達成共識。菅義偉指出，日前 IOC 與執委會在 4 月 16 日的會議上，確認了延辦費用等事項，是今後雙方須進行評估討論的共通議題。日本政府會繼續關注 IOC、執委會，以及東京都的檢討狀況。

日本官房長官菅義偉否認日本與 IOC 有在追加費用上達成共識 (圖片：AFP)

日本政府的奧運、帕奧擔當大臣橋本聖子也在記者會上表示，在追加經費方面沒有達成共識的事實。奧運延辦的所需費用，今後將由 IOC 與日本方面的執委會來共同評估討論。她也會持續關注 IOC、執委會，以及東京都的檢討狀況。

東京都的小池百合子知事則是向記者們表示，東奧賽事已轉變為舉全國之力的狀況，中央政府、東京都，以及執委會三者，會就賽事延辦所需的費用來進行徹底調查。小池知事也提到日前曾與 IOC 負責東奧相關事務的協調委員會主席柯茲 (John Coates) 通過電話，當時也沒有提到相關問題。會在未來進行確認。