為疏緩美元短缺壓力 紐約Fed提供印尼600億美元附買回額度

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成衝擊，使得投資人避險情緒升溫，並將資金湧入美元避險，造成市場上美元短缺的問題，印尼央行於週二 (7 日) 表示，將獲得紐約 Fed 所提供的 600 億美元附買回額度，以疏緩美元流動性緊縮的壓力。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 表示，目前尚未有使用該額度的計劃，但與紐約 Fed 之間簽訂的信用額度協議，將有助於提振市場信心。

受到疫情擴大的影響，造成資金大量流出新興市場，並轉向避險性資產美元，導致印尼盾匯率自今年以來大幅貶值，且兌美元匯價下跌了超過 14%。

Perry Warjiyo 表示，目前印尼的外匯準備金約為 1210 億美元，再加上美國聯準會所提供的額度，預期將可疏解美元短缺的問題。

印尼外匯準備金、印尼匯價 (圖：Bloomberg)

澳盛銀行研究主管 Khoon Goh 表示，藉由附買回額度，印尼央行將可在需要時獲得美元，並減輕短期性的壓力。在動盪劇烈的市場環境下，投資人的情緒相當重要，而美國聯準會所提供的額度，可以使印尼央行在不出售美國公債的情況之下，也能夠獲得美元。

印尼央行自今年以來，已連續兩次調降利息至 4.5%，且暗示為了減輕疫情的衝擊，將會在必要時採取更多的刺激政策。雖然央行仍有降息的空間，但進一步調降利息，將可能對於印尼盾匯率造成衝擊。

在獲得紐約 Fed 附買回額度的消息公佈之後，印尼盾匯價及印尼公債價格皆應聲上揚，印尼盾兌美元匯價上漲了 1.3%，10 年期公債殖利率則是下降至 8.14%，為近 7 日以來的首次下滑。

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