風暴將至？穆迪可能調降220億美元CLO債券評級 相當於市場規模五分之一

CLO(貸款抵押憑證) 債券是近 2-3 年再度興起的投資寵兒，但在疫情打擊下，此類債券有可能如同前次金融危機時的次級房貸，成為風暴核心。

穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service) 上週五 (17 日) 的聲明，加大了此一風險。穆迪表示，由於疫情爆發侵蝕美國企業的財務狀況，他們可能下調 220 億美元的 CLO 評級，相當於此類債券的 5 分之一比重。

CLO 是以銀行的商業貸款或個人貸款為擔保，由特殊目的機構 (SPV) 發行的債券，收益來自借款人償付的本息。與其他固收產品相比，CLO 債券的投資回報更高，擴大了它的吸引力。

由於 2018 年陶德法蘭克法案放寬，監管機構廢除了要求所有證券化機構保持 5% 風險保留的規定，造成這 2-3 年 CLO 發行量創高，並成為槓桿貸款的主力。

根據穆迪所發布的聲明，他們針對 358 家 CLO 發行的 859 支債券採取了行動，這些債券將槓桿貸款打包為不同程度的風險和收益證券，販售給投資者。

穆迪稱，在疫情衝擊下，CLO 的預期損失「大幅增加」。疫情已經打擊了企業的獲利，並造成信貸品質惡化。這些 CLO 有超過 40% 是投資等級，包括 13 支 A 級及 355 支 Baa 級，其他都屬於 CCC 的非投資等級。

目前 1.2 兆美元的槓桿貸款市場中，CLO 是最大的買家。在疫情打擊下，貸款所受的打擊尤其嚴重。在聯準會 1 個月前所宣布的購債行動中，固然包括了 AAA 級評級的 CLO 債券，但明顯不足以穩定這一市場。

CLO 債券遭受的損失程度，取決於交易對應貸款的降級風險，和其他負面評級行動，以及債券在資本結構中的優先地位。無論如何，降級的情況愈嚴重，投資人將面對的損失也就愈大。

穆迪表示，它通常會嘗試在 90 天內結束評級審查，但當前環境的「高度不確定性」，有可能造成最終審查時間延長。

由於聯準會只同意購買 AAA 等級的 CLO 債券，一旦遭到降級，除非聯準會提出其他新的策略，否則市場的一輪動盪可能難以避免。