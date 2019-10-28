韓國上半年非銀行業投資CLO金額倍增 恐引發潛在風險

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年10月28號18點0分

韓國金融監督院於 10 月 27 日指出，今年上半年，該國國內非銀行機構投資者的抵押貸款憑證 (CLO) 投資總額為 76149 億韓元。而 CLO 此高風險金融產品正是引發 2008 年全球金融海嘯的罪魁禍首。

自 2014 年底至今年上半年，保險公司的 CLO 投資已成長了一倍以上，從 15929 億韓元增加到 32743 億韓元。

證券公司的投資也從 401 億韓元躍升至 1747 億韓元，在短短六個月內成長了 2.6 倍。截至今年 8 月底，資產管理公司的投資總額為 41,659 億韓元，而銀行的投資額則為零。

隨著全球經濟的衰退，對於高風險投資的擔憂也逐步提升。韓國金融學院最近指出，公司債務將是全球金融市場的潛在風險因素，這些負債主要歸因於金融公司對風險資產的投資，例如 CLO、新興債券和海外房地產。

根據金融監管局的數據，在大多數情況下，CLO 投資標的公司的信用等級為 BB 或以下，保險公司投資的公司中有 75.2% 為此信用評級。而證券公司和資產管理公司所投資的公司則分別為 76.2% 和 92.8%。

此外，資產管理公司的投資標的中僅有 7.21% 為優先票據，此意味著更高風險的投資，而保險公司和證券公司的比率則分別為 92% 和 91.6%。

在報酬率方面，而截至 6 月底，保險公司的報酬率為 6%，證券公司及資產管理公司的報酬率則分別為 4.76% 和 2.74％。