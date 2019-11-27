S&P警告：財政刺激政策 將使澳洲AAA評級面臨下調風險

根據《彭博》報導，國際信評機構標準普爾 (S&P Global Ratings) 表示，若澳洲政府採取財政刺激政策，則將有可能調降澳洲主權信用評級，威脅澳洲目前 AAA 評級的地位。

包括澳洲在內，全世界只有 11 個國家的主權評級，被信評機構 S&P 評為 AAA 評級，為信用評級中的最高水平，S&P 表示，AAA 最高主權評級，代表著國家穩健的財政管理能力。

為了維持 AAA 等級，澳洲政府於近年來，致力於改善財政赤字，以實現財政盈餘的目標。但是，由於澳洲經濟成長持續不振，為了刺激景氣回溫，澳洲央行自今年 6 月以來，已經三度調降利率，目前利率已降至歷史低點 0.75%，使得央行能夠再進行利率調降的空間有限。

澳洲央行基準利率 圖片：tradingeconomics

S&P 表示，在 2018 年 9 月時，S&P 將澳洲的信用評級展望，由「負面」上調至「穩定」，便是基於當時澳洲政府恢復財政盈餘的雄心。但在之後，澳洲央行已三度調降利率，而距離 0.25 基點的利率目標，預期還會有兩次降息的可能性。

S&P 評級分析師 Anthony Walker 表示，當基準利率接近為零的時候，表示政府將開始採取財政刺激政策，而若財政政策涉及了大幅擴大政府支出，則 S&P 將有可能調降澳洲的主權信用評級、以及評級展望。

儘管澳洲央行 (RBA) 總裁 Philip Lowe 表示，建議利用低借貸成本，擴大基礎設施的支出，以刺激就業市場及經濟成長，但是，財政部長佛萊登柏格 (Josh Frydenberg) 卻反對此做法，他認為目前現行的稅務減免及基礎設施政策，已經足夠支撐經濟成長。

Walker 表示，儘管擴大支出有助於刺激經濟成長，但是卻會弱化澳洲的財政彈性，使得未來在面對突發性的經濟衝擊時，將會失去應對的能力。

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