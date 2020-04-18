〈能源盤後〉供應過剩、儲存空間耗盡 WTI超級正價差 下探逾18年低點

週五 (17 日) 交易，5 月交割的 WTI 原油重挫至 2002 年初以來最低收盤價，該契約下週二到期，反映出市場對全球供過於求和儲存空間緊繃的擔憂。

未來月交割的 WTI 原油價格已經大幅高於現貨市場，這種正價差現象可能鼓勵交易者儲存石油。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 指出，7 月交割的 WTI 契約價格比 5 月契約高出 12 美元之多，這種深邃的正價差清楚表明實物市場承受著巨大的壓力，「美國的輕油儲備空間以創紀錄的速度裝滿，石油流回庫欣中心。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.60 美元或 8.1%，收每桶 18.27 美元，本週跌幅約 19.7%。

週五該契約盤中低點一度觸及 17.31 美元，為 2001 年 11 月以來最近月契約最低價位，而收盤價則為 2002 年 1 月以來最低價位。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 50 美分或 2%，收每桶 25.03 美元。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，這種超級正價差「凸顯出儲存空間的缺乏，因為多頭倉位急著出走，不想冒險承擔交割這些他們無法儲存的原油。」

這樣正價差的現象凸顯本月稍早單純因為油價太便宜而搶入市場的投資者面臨的挑戰。「油價便宜是有原因的，這個超級正價差凸顯高度供過於求的市場，必須要減產才能避免儲存空間耗盡。」

Hansen 認為近期風險是 6 月 WTI 原油期貨價格跌回每桶 20 美元，「其下跌理由與 5 月契約油價崩潰的理由一樣，需求不足而供應太多。」

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或近 0.9%，收每桶 28.08 美元，本週跌幅 10.8%。

Brent 和 WTI 原油契約之間的價差凸顯出歐美重啟經濟腳步的落差，歐洲領先美國。IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，歐洲一些國家 / 地區正開始解除限令，但美國似乎還要過幾週才可能解除。「解除旅遊和商務限制後，應可以提高原油和石油產品的需求。」

與此同時，德銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，WTI 的價格走勢也凸顯出，市場預期美國石油生產商將大規模減產以降低過剩情形。除了自願減產，德州鐵路委員會也可能最快下週採取行動，限制該州產量，儘管礙於技術和法律原因，該行動可能很難實施。

德州鐵路委員會週二舉行聽證會，討論德州減產原油 20% 或約 100 萬桶 / 日的可能性，但目前預計 4 月 21 日再召開會議繼續討論。

Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台減少 66 個至 438 個，為連續第五週下降，表明石油產量將下降。

Raj 認為，OPEC + 近期達成的減產協議以及 G20 的自願減產「可能逐步至年底讓市場平衡，但所有減產都是逐步且定在未來，但需求的崩潰卻是當前發生，而現有的產量卻找不到現貨買家。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 71.07 美分，本週升幅近 5%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 95.63 美元，但本週跌幅 1.7%。

5 月交割的天然氣期貨價格上升 4%，收每百萬 Btu 1.753 美元，本週上漲近 1.2%。

分析師認為，原油減產也會導致天然氣產量下降，因而帶動價格上漲。