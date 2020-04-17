油價重挫衝擊美頁岩油業 沙國對美石油出口量大增

根據國際原油航運數據網站 Tanker Trackers 資料顯示，由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，再加上近日來國際油價的重挫，對於美國頁岩油生產商的營運造成衝擊，因此，沙烏地阿拉伯對美國的石油出口量，在 2 月至 3 月期間呈現大幅增加的趨勢。

沙國對美國於 2 月份的石油出口量，平均為每日 36.6 萬桶，而於 3 月份則增長了 2.5 倍，達每日 82.954 萬桶，3 月份整月則達到 2500 萬桶，創下自 2018 年 12 月以來的最高紀錄。

沙烏地阿拉伯對美國石油出口量 (圖：CNBC)

此外，根據 Tanker Trackers 的數據，在 4 月份的前兩週，沙國對美國的石油出口量高達每日 146 萬桶，創下自 2014 年以來最高，因此，市場預估 4 月份的出口規模將超過 3 月份。

於 3 月初時，由於石油國輸出組織 (OPEC) 及俄羅斯針對減產協議未能達到共識，導致沙國採取增加生產規模、以及調降石油價格的措施，促使沙國的石油出口量大增。

沙國及俄羅斯之間的石油價格戰，對於美國頁岩油產業造成嚴重衝擊，並導致頁岩油生產商面臨了破產的風險，並採取削減資本支出等措施。

此外，由於肺炎疫情衝擊中國經濟，並導致中國的石油需求量降低，沙國對中國的石油出口量，在 2 月至 3 月期間每日減少將近 80 萬桶。

沙烏地阿拉伯對中國、美國石油出口量 (圖：CNBC)

OPEC + 於上週日達成了史上規模最大的減產協議，並承諾自 5 月份起每日減產 970 萬桶，但儘管如此，由於疫情導致全球石油需求量萎縮，油價仍舊呈現持續下跌的趨勢。

另外，儘管 OPEC + 已達成石油減產協議，沙國仍調降 5 月份的石油出口價格，特別是對於東亞國家客戶的價格，每桶調降了 4.2 美元。